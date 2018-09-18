Во Дворце Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля им.Уз.Гаджибейли - ФОТО

Сегодня во Дворце имени Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие X Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

В соответствие с указом, подписанным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1995 году - накануне 110-летнего юбилея со дня рождения гениального композитора, ежегодно 18 сентября отмечается в нашей стране как День национальной музыки.

По традиции, ежегодно в этот день выдающиеся исполнители, оркестры из многих стран мира собираются в Баку, чтобы продемонстрировать свое мастерство, выступая в лучших концертных залах столицы. Азербайджанские музыканты также демонстрируют свой профессионализм.

Фестиваль проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана. В нем принимают участие музыканты и коллективы из России, США, Турции, Италии и Словакии.

До 26 сентября в Баку на разных культурных площадках в рамках Фестиваля будут проходить всевозможные концерты, спектакли, конференции и т.д. Сегодня уже прошла серия мероприятий, посвященных У. Гаджибейли. А самым значимым стало торжественное открытие Фестиваля на сцене Дворца.

В церемония открытия фестиваля приняли участие заместитель премьер-министра Эльчин Эфендиев, министр культуры Абульфас Гараев, первый заместитель министра Вагиф Алиев, председатель Союза композиторов, народная артистка Франгиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, директор Азербайджанской государственной академической филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, представители различных посольств и многие деятели культуры и искусства, а также меломаны столицы, поклонники творчества Узеира Гаджибейли.

Открывший мероприятие приветственной речью Абудьфас Гараев поздравил всех присутствующих с Днем национальной музыки.

"Азербайджанская музыка всегда будет расти и развиваться и будет звучать во всем мире.

Наши музыканты сегодня выступают на самых престижных музыкальных площадках всего мира. Стоит отметить деятельность Фонда Гейдара Алиева и лично президента Фонда Мехрибан Алиевой, благодаря которому это стало возможным", - сказал министр.

В заключении своей речи Абульфас Гараев по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева вручил отметившему на днях свое 85-летие выдающемуся композитору, народному артисту Арифу Меликову, который является последователем Узеира Гаджибейли и Гара Гараева, орден "Шохрат".

Стоит отметить, что зал громкими аплодисментами приветствовал композитора.

Традиционно Фестиваль был открыт исполнением увертюры из гениальной оперы Узеира Гаджибейли "Кероглу".

Стоит отметить, что открытие фестиваля было посвящено юбилею Арифа Меликова. Именно поэтому вслед за увертюрой в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли под управлением дирижера, народного артиста Азербайджана Фахраддина Керимова прозвучал концерт для фортепиано с оркестром. Солировал известный пианист, народный артист Мурад Адыгезалзаде.

Исполнение музыкантов вызвало восторг зрителей, которые наградили их и композитора бурными аплодисментами.

В конце первого отеделения, в ответ на продолжительные овации зала, оркестр на бис исполнил произведение Александра Чайковского.

Концертная программа фестиваля всегда отличается своими премьерами. Вот и в этот вечер на бакинской сцене впервые прозвучали два произведения - скифская сюита "Ala and Lolly" Сергея Прокофьева, а также "Танец семи покрывал" из оперы Рихарда Штрауса "Саломея".

Великолепное исполнение знаменитых произведений вызвало бурные овации зала.

В заключении вечера в исполнении оркестра и Азербайджанской государственной хоровой капеллы прозвучала кантата для хора с оркестром азербайджанского композитора Джейхуна Аллахвердиева, посвященная 100-летию АДР - "Вечная любовь". Величественное произведение композитора, который также находился в зале, было встречено аплодисментами публики и возгласами "браво".

Франгиз Агаларова