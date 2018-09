В Центре мугама состоялся яркий концерт New Life Brass из России - ФОТО

В Азербайджане с 18 сентября проходит Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

В рамках фестиваля на разных площадках страны проходят различные концерты, спектакли, конференции и т.д. где принимают участие не только азербайджанские деятели культуры, но и иностранные гости.

Одним из ярких мероприятий этого фестиваля можно по праву считать концерт российского квинтета New Life Brass им. Т.Докшицера, который состоялся вчера в Международном центре мугама.

Артисты ансамбля - профессиональные музыканты самого высокого уровня, в разные годы окончившие Российскую академию музыки им. Гнесиных: Евгений Гурьев (труба), Максим Штода (труба), Владимир Мезенцев (валторна), Рамиль Ахмадулин (тромбон), Максим Макушев (туба) поразили бакинскую публику незабываемым представлением.

Отмечающий свое 10-летие, как и наш Фестиваль, квинтет представил интересную концертную программу, где звучали как классические произведения, так и джазовые, блюзовые сочинения, а также любимые всеми композиции из советских фильмов. Так произведения М.А. Шарпантье, С.Шйдта, И.С.Баха, Дж.Пуччини, В.А.Моцарта плавно сменялись сочинениями "Опавшие листья" Ж. Косма, "Just a closer walk" Р. Андерсона, Танго из фильма "Запах женщины" К. Гарделя, "The Green Hornet" А. Хирта, "St.Louis Blues" В.К. Ганди. Особым сюрпризом стало для публики исполнение композиций А. Зацепина из известных всем кинофильмов "Бриллиантовая рука", "Операция Ы", "Кавказская пленница" и др. Далее в программе прозвучали "Libertango" А. Пьяццоллы, "Bossa Nova" К. Джонса, "Puttin' on the Ritz" И. Берлина, "Охота на тигра" Р. Декоста.

Каждое исполнение было маленьким представлением. Например, исполняя Моцарта, духовики вдруг взялись приседать. А перед исполнением "Охоты на тигров", музыканты обозначили роли: туба - тигр, остальные медные - охотники. И публика стала свидетелем маленького спектакля, где две трубы, валторна и тромбон охотятся на тубу.

Молодые музыканты сделали концерт невероятно зажигательным и публика, громко аплодировавшая после каждого исполнения, в заключении концерта долго не покидала салон, награждая New Life Brass овациями и восклицаниями "браво!".

Добавим, что сегодня в Центре мугама состоятся еще два концерта: в 16:00 состоится концерт камерной музыки под названием "К вершине". Солисты - скрипач Азер Дамиров (США) и пианистка Зульфия Садыгова, а в 19:00 на сцене выступит камерный оркестр "Dədə Qorqud" из Турции. За дирижерским пультом в этот вечер будет народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Ф. Агаларова