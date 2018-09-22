В Центре Гейдара Алиева состоится церемония закрытия Фестиваля им.Уз.Гаджибейли

26 сентября в 19:00 в Центре Гейдара Алиева состоится торжественная церемония закрытия Х Международного фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Day.Az, организаторами фестиваля являются Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана. Закрытие фестиваля проходит при поддержке "Ассоциации юристов стран черноморско-каспийского региона".

В рамках концертной программе выступят народный артист России, лауреат Государственной премии, профессор, президент Санкт-Петербургского Дома Музыки, виолончелист Сергей Ролдугин, лауреат международных конкурсов, знаменитый скрипач Павел Милюков и Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, обладателя Президентской премии Эйюба Гулиева.

В программе концерта заявлены редко исполняемые симфонические и инструментальные произведения - Первый скрипичный концерт С.Прокофьева, Двойной концерт для скрипки, виолончели и оркестра Й.Брамса, 1-й виолончельный концерт К.Сен-Санса и оркестровые сочинения А.Бородина.

Сергей Ролдугин с 2006 года является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки. Добился полномасштабной реставрации памятника архитектуры - дворца Великого князя Алексея Александровича, где проводятся мастер-классы и камерные концерты молодёжных проектов Санкт-Петербургского Дома музыки.

В 2011 году за большой вклад в отечественное музыкальное искусство и подготовку музыкально-педагогических кадров награждён Орденом Почёта. В 2016 году - орденом Александра Невского. В 2017 году - казахским Орденом "Достык" (Орден Дружбы) ІІ степени.

Как солист сотрудничает с оркестром Московской, Новосибирской, Санкт-Петербургской, Самарской филармоний, ГАСО им. Евгения Светланова, оркестром Капеллы Санкт-Петербурга, принимает участие в ведущих музыкальных фестивалях. Выступает с концертами в России и Европе. Успешный творческий союз сложился с такими дирижерами как Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Арвид Янсонс, Марис Янсонс, Саулюс Сондецкис, Юрий Симонов.

Павел Милюков является лауреатом международных конкурсов: 2002 год - лауреат I премии Международного конкурса скрипачей (Тольятти), 2003 год - лауреат II премии на Международном конкурсе "Kloster Shontal" (Германия). 2004 год - лауреат I премии на Международном конкурсе "Ersi Sarazzi" (Греция). 2005 год - лауреат I премии на Международном конкурсе "Robert Canetti competition" (Венгрия). 2006 год - лауреат конкурса им. Ямпольского (Москва) 2007 год - лауреат Международного конкурса им. Н. Паганини (Москва) 2008 год - лауреат II премии на III Международном конкурсе скрипачей им. Давида Ойстраха (Москва). 2008 год - лауреат I премии (в составе трио "Con Spirito") на Международном конкурсе "Vibrarte" (Париж). 2008 год - Гран-при на I Международном конкурсе скрипачей (Астана). 2010 год - лауреат II премии на I Всероссийском музыкальном конкурсе (Москва). 2012 год - лауреат II премии на VIII Сеульском Международном конкурсе скрипачей (Южная Корея). 2015 год - лауреат III премии на XV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского (Москва).

Молодой скрипач гастролирует в городах России, Австрии, Германии, Венгрии, Греции, Кореи, Китая, выступает на крупнейших сценах России: в Концертном зале им. П.И. Чайковского, в Большом зале Московской Консерватории, в Концертном зале Мариинского театра. Сотрудничал с известными дирижерами такими как: Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Максим Федотов, Юрий Симонов, Михаил Плетнёв, Роберт Канетти, а также с ведущими оркестрами России: Большим Симфоническим оркестром им. П.И. Чайковского, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Московским Государственным Академическим Симфоническим оркестром, Академическим Симфоническим оркестром Московской филармонии, Оркестром Свердловской филармонии. Сотрудничает с Шведским духовым оркестром, выступал с Балтийским Молодёжным оркестром Baltic Youth Philharmonic.

С 2007 года - постоянный солист Санкт-Петербургского Дома музыки, с 2012 года - солист Московской филармонии. Павел Милюков играет на скрипке мастера Пьетро Гварнери, любезно предоставленной ему швейцарским фондом "Нева".

Ф. Агаларова