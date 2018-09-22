Во Дворце Гейдара Алиева состоялся творческий вечер Мурада Кажлаева

Вчера во Дворце имени Гейдара Алиева в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялся творческий вечер народного артиста СССР, видного композитора Мурада Кажлаева.

Имя композитора, дирижёра и педагога Мурада Кажлаева, который родился и вырос в Баку, широко известно любителям и почитателям музыкального искусства. Представитель одной из народностей Кавказа, лакской, М. Кажлаев принадлежит к числу основоположников профессиональной музыки Дагестана.

В списке сочинений М. Кажлаева более 400 названий, среди которых: симфония "Дагестан", концерт для джаз-оркестра "Африканский", балеты "Горянка", "Любовь моя, печаль моя", "Имам Шамиль", мюзиклы "Валида", "Земля и небо", ревю "Миллион новобрачных", увертюры, песни, романсы, музыка к спектаклям, цирковым представлениям, произведения для детей, хоровые произведения.

Большой мастер популярной и джазовой музыки, М. Кажлаев написал музыку к 42 кинофильмам российских и зарубежных киностудий. Произведения композитора записаны на 33 долгоиграющих пластинках и 25 CD-дисках, выпущенных в России, ФРГ, США и Италии.

Вчера бакинской публике была представлена яркая концертная программа из произведений известного композитора в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра им. Уз. Гаджибейли, Азербайджанской государственной хоровой капеллы (художественный руководитель народная артистка Азербайджана Гюльбаджи Иманова). За дирижерским пультом в этот вечер был народный артист России, дирижер Мурад Аннамамедов.

Концерт начался с произведения "Симфонические фрески" по Низами Гянджави.

Премьерное сочинение Кажлаева, основанное на сказании о Хосрове и Ширин великого Низами, это музыкальное повествование о безграничной любви, сокрушающей любые преграды, любви, над которой не властно время.

Отметим, что в первоначальном варианте "Симфонические фрески" были созданы им в 1980 годы. Солистом был тогда замечательный исполнитель мугама Гулу Аскеров. Но, к великой печали в расцвете сил Аскеров ушел из жизни... Потеряв друга и главного исполнителя, композитор много лет не возвращался к этой партитуре.

Как говорит Кажлаев, в 2017 году он взялся за новую объемную редакцию сочинения. Голос Гулу Аскерова представил флейтой в мугамных импровизациях, ввел солирующую певицу, чтеца и хоровые эпизоды.

Чтецом выступил народный артист Азербайджана, известный актер Сафа Мирзагасанов.

Произведение вызвало бурные аплодисменты зала и возгласы "браво!".

Далее в исполнении хора прозвучали две заключительные части из цикла "Рождение песни": "Зорю бьют" - глубокое раздумье великого поэта - воплощение в музыке образа самого Пушкина, выражение печали о его гибели, "Возьми слова мои..." - утверждение главной мысли цикла, его обрамление. Стихи Гамзатова звучат здесь как кульминация всего цикла, как итог раздумий композитора.

Первое отделение концерта также завершилось продолжительными овациями. Во время антракта композитора окружили друзья и поклонники творчества, чтобы седлать памятную фотографию и выразить свой восторг его произведениями.

Второе отделение было таким же ярким. Началось оно с Симфонических иллюстраций в 10 частях "Имам Шамиль". По завершении данного произведения, дирижер вечера Мурад Аннамамедов решил поделиться с публикой своими впечатлениями от произведения, и назвал Кажлаева гением.

Предваряя исполнение симфонической фантазии "Утро Родины", дирижер признался: "Я это давно для себя выявил - где бы ты ни был, если ты пришел с добром и тебя встречают с добром, то это является твоей родиной. Азербайджан - моя родина!".

Далее прозвучал "Романс" для трубы с оркестром. Солировал талантливый трубач, лауреат международных конкурсов Исрафил Расулов. Он же исполнил пьесу "В старинном стиле". Виртуозная игра молодого музыканта была встречена аплодисментами публики.

Еще одно произведение - "Полет скрипок" из серии концертных пьес композитора порадовало публику. А в заключении вечера прозвучал Концерт танго, что также было встречено восклицаниями "браво" и аплодисментами зала.

"В Баку я был очень давно, лет 48 назад, туристом. И вот будучи здесь последние несколько дней - я восхищен. Тем посвящением, которое мы сейчас сделаем с оркестром, я хочу низко поклониться памяти тех бакинцев, азербайджанцев, других людей кто здесь жил, кто здесь творил.

Поверьте, мне есть с чем сравнить. Я совершенно сражен Баку и низко кланяюсь тем, кто его создал. Я вдохновлен тем, что сегодня азербайджанцы смотрят на мир, на свое настоящее и на свое будущее прямо, честно, уверенно. Я рад, что Азербайджаном управляет такой выдающийся человек Президент Ильхам Алиев.

Как и любой из вас я искал феномен гениальности. Как рождается гений? И искал секрет феномена гения Мурада Кажлаева. Когда я узнал подробнее его биографию, истоки которой начинаются в Баку, где он родился, воспитывался, встретил свою любовь, я подумал, что феноменом гениальности Кажлаева является именно этот город - Баку", - сказал дирижер и исполнил на бис пьесу для оркестра "Снова в горы".

Концерт завершился продолжительными овациями публики и восклицаниями "браво".

Добавим, что в рамках фестиваля 24 сентября в 16:00 в Конференц-зале имени Фикрета Амирова Университета "Xəzər" состоится творческая встреча с Мурадом Кажлаевым. На этом мероприятии под управлением народного артиста Азербайджана, дирижера Фахраддина Керимова выступит камерный оркестр Университета "Xəzər". Солировать будут известная пианистка Саида Тагизаде и трубач Исрафил Расулов.

Отметим, что фестиваль им. Уз. Гаджибейли проходит в Азербайджане в с 18 по 26 сентября. Фестиваль проводится при организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

Ф. Агаларова