В рамках Х Музыкального фестиваля Узеира Гаджибекова состоялся показ балета «Любовное танго» - ФОТО

В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в рамках Х Музыкального фестиваля Узеира Гаджибекова состоялся показ одноактного балета по мотивам сочинений Астора Пьяцоллы "Любовное танго".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, хореограф-постановщик балета - народная артистка Российской Федерации Лилия Сабитова, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев, художник по костюмам - Назакет Ахмедова, концертмейстер - Зулейха Усубова.

В главных ролях - солисты театра Анар Микаилов и лауреат 1-го Международного конкурса артистов балета имени Гамар Алмасзаде Джамиля Керимова.

А́стор Пьяцо́лла- аргентинский музыкант и композитор второй половины двадцатого столетия, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки.

Астор Пьяцолла - один из немногих композиторов, который смог записать и исполнить на концертах почти все свои произведения. Только за последние 10 лет своей жизни композитор сочинил более 300 танго, 50 мелодий к кинофильмам, а также музыку к театральным спектаклям и балетам.