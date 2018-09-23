В Баку показали спектакль по роману Чингиза Айтматова - ФОТО

Манкурт - согласно роману Чингиза Айтматова "Буранный полустанок" ("И дольше века длится день"), взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни. В переносном смысле слово "манкурт" употребляется для обозначения человека, потерявшего связь со своими историческими, национальными корнями, забывшего о своём родстве. В этом значении слово "манкурт" стало нарицательным и используется в публицистике.

Именно под таким названием по произведению Чингиза Айтматова на сцене Аббаса Мирзы Шарифзаде Азербайджанского государственного академического национального драматического театра зрителям был представлен спектакль, который стал ярким украшением начала театрального сезона. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Над постановкой работали режиссер Анар Бабалы и Изама Бабаева, ассистент режиссера Мехман Фатулаев, заслуженный работник культуры, художник Ильхам Эльханоглу, художник по свету Рафаэль Гасанов. В спектакле роли исполнили заслуженные артисты Мехрибан Ханларова и Эльшан Рустамов, актеры Рамин Шихалиев, Имран Али Гурбан, Амина Бабаева и Мехман Фатуллаев. Спектакль был посвящен 90-летию известного кыргызского писателя и драматурга, народного писателя Кыргызстана и Казахстана, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской (1963) и трёх Государственных премий СССР Чингиза Айтматова (1928-2008).

В качестве названия "Буранный полустанок" ("И дольше века длится день") Чингиз Айтматов избрал строчку из стихотворения "Единственные дни" Бориса Пастернака. "И дольше века длится день" - это предпоследняя строка очень радостного стихотворения о любви, но совершенно другой тон она приобретает в романе. Вечным днем становится не время, озаренное счастьем, а похороны близкого друга главного героя. Таким образом, знаменитая строка из любовной превращается в глубоко философскую, и рассуждения здесь ведутся о вечном одиночестве человека в огромном мире. Прообразом Буранного полустанка является железнодорожная станция Торетам около космодрома Байконур, названная в честь похороненного вблизи неё шейха Торе-Баба, представителя рода торе (потомки Чингизидов).

Одним из основных моментов романа является история о манкуртах. В произведении рассказывается о том, как молодого кочевника Жоламана, сына Доненбая, попавшего в плен к жуаньжуанам, сделали манкуртом. Его мать Найман-Ана долго искала сына, но, когда она нашла его, он её не узнал. Более того, он убил её по приказу своих хозяев.

Автор пишет, что намного легче уничтожить человека, чем удалить его память и разум, "вырвать корни того, что остается с человеком до его последнего вздоха, оставаясь его единственным обретением, уходящим вместе с ним и не доступным для других". Жуаньжуане придумали самый варварский способ - отнимать живую память Человека, что, по мнению Чингиза Айтматова, самое "тяжкое из всех мыслимых и немыслимых злодеяний". Предназначенному в рабство пленнику обривали голову и надевали на неё шири - кусок шкуры с выйной (шейной) части только что убитого верблюда. После этого ему связывали руки и ноги и надевали на шею колодку, чтобы он не мог коснуться головой земли, и оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце шири съёживалась, сдавливая голову, собственные волосы продолжали расти и врастали в кожу, причиняя невыносимые страдания, усиливаемые жаждой.

Через какое-то время жертва либо гибла, либо теряла память о прошедшей жизни и становилась идеальным рабом, лишённым собственной воли и безгранично покорным хозяину. Манкурт не знал, кто он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери - одним словом, манкурт не осознавал себя человеческим существом...