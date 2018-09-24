В Центре мугама прошел прекрасный вечер фортепианной музыки - ФОТО

В Азербайджане с 18 сентября проходит Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана.

В рамках фестиваля на разных площадках страны проходят различные концерты, спектакли, конференции и т.д., где принимают участие не только азербайджанские деятели культуры, но и иностранные гости.

Серия ярких концертов в рамках фестиваля традиционно проходит на сцене Международного центра мугама. Здесь состоялся концерт, российского квинтета New Life Brass им. Т.Докшицера, презентация камерного оркестра "Dədə Qorqud", созданного под эгидой Международного фонда тюркской культуры и наследия, также состоялись яркие концерты азербайджанских музыкантов. А 22 сентября, меломанам столицы был представлен вечер фортепианной музыки.

В этот вечер на сцене Международного центра мугама в рамках Фестиваля состоялся сольный концерт молодой пианистки, лауреата международных конкурсов, Президентской стипендиантки Вюсали Бабаевой.

В рамках концертной программы талантливый музыкант исполнила произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Фридерика Шопена, Сергея Прокофьева и Гара Гараева.

Виртуозное исполнение Вюсали Бабаевой было встречено продолжительными овациями и возгласами "браво".

Добавим, что следующим мероприятием на сцене Центра мугама в рамках данного Фестиваля будет концерт под названием "Şur dünyası", посвященный Узеиру Гаджибейли, который состоится 25 сентября в 19:00. На концерте выступит ансамбль "Кенуль". Солировать будут Айгюнь Байрамова, Гюльянаг Мамедова и Эхтирам Гусейнов.

Н. Гасымова