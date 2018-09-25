В Баку открылась выставка «О беженцах и мигрантах» - ФОТО

Число людей, спасающихся от войны, преследований и экономических бедствий, никогда не было столь великим: почти 60 миллионов человек по всему миру являются беженцами или вынужденными переселенцами. В среднем, по статистике 2017-го года, ежедневно 42 000 человек становятся беженцами.

Глобальная миграция, почти библейская по размерам, подпитывается не только войнами и внутренними конфликтами, но и изменением климата и, что не менее важно, беспрецедентным демографическим ростом.

Беженцы, которые в настоящее время приезжают в Европу, вероятно, являются лишь предвестниками крупной волны миграции.

Выставка "Возвращение к Кораблекрушение Герико", которой Goethe-Zentrum Baku открыл свою осеннюю программу, посвящена именно этой теме.

"О беженцах и мигрантах", кураторами которой выступают директор Goethe-Zentrum Baku Альфонс Хук и Асли Самедова, раскрывает тему миграции с помощью художественных средств, ориентируясь на поэтический подход к проблеме. Таким образом, беженцы возвращают свой индивидуальный голос и историю.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Goethe-Zentrum Baku, в то время как международные СМИ представляют тему миграции и кризис беженцев в сенсационной манере, художники сглаживают углы, ни в коем случае не уничижая чувство достоинства своих героев.

Так, в крупномасштабных работах бразильского художника Арджана Мартинса прослеживается история рабовладельческих маршрутов в Атлантическом океане. Фотодокументальный проект "Замороженный конфликт" Ситары Ибрагимовой посвящен захватывающей истории мирного обмена домами жителей деревень Керкендж и Кызыл-Шафаг (ныне Дзюнахош) во время эскалации нагорно-карабахского конфликта. В своих видеоработах канадский художник Адад Ханна и немецкий Марсель Оденбах ссылаются на знаменитую работу "Плот Медузы" Теодора Герико, который запечатлел момент после крушения французского военно-морского фрегата у побережья сегодняшней Мавритании. Фотопортреты сенегальца Омар Виктор Диопа посвящены истории движения борьбы за свободу в Африке и Северной Америке.

Отметим, что выставка в Капельхаусе (ул. 28 мая.,35) продлится до 18 ноября. Часы работы - среда-воскресенье с 14:00 по 20:00. Вход свободный.

Ф. Агаларова