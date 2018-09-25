Первый канал России начинает съемки многосерийного художественного фильма о Муслиме Магомаеве - ФОТО

Этой осенью Первый канал (Россия) приступит к съемкам восьмисерийного художественного фильма о легендарном исполнители Муслиме Магомаеве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это проект Первого канала, но мы всячески помогаем и содействуем, участвуем и в сценарии, и в кастинге, и в продюсировании...Изначально я эту идею проговаривал с несколькими каналами, эти каналы все знают, и будет излишним их называть. Для меня было важно сделать одно: выбрать, во-первых, правильного партнера с точки зрения канала, и им оказался Первый канал, а второе - убедиться в том, что команда, которая будет снимать этот фильм, гарантирует нам очень высокое качество. Для меня это очень личная тема... Поэтому договор, который мы подписали, включает в себя множество нюансов. Продюсерская компания, которая нанята каналом, обязательно должна все согласовывать с Тамарой Ильиничной Синявской, супругой Муслима Магомаева, а также со мной - актеров, кастинг, сценарий, диалоги и чтобы это соответствовало по всем параметрам тому, что мы задумали сделать!", - сказал народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) в интервью "Москва-Баку".

По словам Эмина Агаларова, сценарий фильма уже написан, съемки начнутся в начале октября в городе Баку.

"Было много версий, затем они менялись после общения с Тамарой Ильиничной, которая лично корректирует все реальные события, вспоминает даты, замечает несоответствие в тех моментах, о которых сценаристы просто не могли знать. Например, был ли Муслим Магометович в шляпе на их первом свидании... Словом, есть множество деталей, которые знает только Тамара Ильинична, и она очень подробно принимает участие, и это гарантирует, что будет настоящее, не вымышленное кино. Конечно, кино всегда что-то приукрашивает, где-то преувеличивает, но в целом это будет достоверная история уникального человека.

Я и в случае со сценарием пока не могу разглашать подробности, но могу добавить только одно: это будет достаточно неожиданная история с неожиданным завершением!", - рассказывает певец.

Напомним, что фильм станет вторым кинопроектом, в котором участвует Эмин Агаларов.

25 октября 2015 года - в годовщину кончины Муслима Магомаева прошел показ­ документального фильма "Муслим Магомаев. От первого лица", над которым несколько лет работали Эмин Агаларов (выступил как продюсер) и режиссер Мехти Мамедов. Фильм основан на мемуарах советского эстрадного и оперного певца Муслима Магомаева. В картине рассказано о малоизвестных фактах личной жизни певца, его карьере, отношениях с родителями и друзьями.

Воспоминание и посвящение, этот документальный монолог от первого лица освещает не только музыкальный и биографический путь Магомаева, но целую эпоху культурной жизни прошлого столетия. Первые уроки музыки, противостояние личности и идеологии, встреча с Тамарой Синявской. Размышления о жизни, творчестве, времени, людях и себе. Мы привыкли слушать голос Муслима Магомаева. А здесь мы также слышим голос его души...