Эльчин Азизов выступает на легендарной сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке - ФОТО - ВИДЕО

25 сентября 2018 15:41

Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России, баритон Эльчин Азизов выступает на легендарной сцене театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Как сообщает Day.Az, вчера на открытии театрального сезона Метрополитен-опера вокалист исполнил партию Абемелеха, газского сатрапа, в известной опере "Самсон и Далила" Шарль-Камиля Сен-Санса. Автор либретто - Фердинанд Лемер. Дирижировал оркестром музыкальный руководитель оркестра Hallé в Манчестере Марк Филип Элдер.

Опера привлекла к себе внимание и тем, что транслировалась на знаменитой площади Нью-Йорка Times Square сразу на нескольких больших мониторах. Опера вызвала большой интерес у американцев, которые с интересом наблюдали за происходящим.

Добавим, что в Метрополитен-опера пройдут еще восемь спектаклей "Самсон и Далила" с участием Эльчина Азизова.

Н. Гасымова

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Эльчин Азизов выступает на легендарной сцене Метрополитен-опера в Нью-Йорке

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