Джаз с французским акцентом зазвучит в Баку

20 октября в рамках Бакинского международного джазового фестиваля состоится выступление французского трио INITIATIVES, и этот концерт станет истинным подарком для любителей рафинированной музыки.

Репертуар этого коллектива, фронтменом которого является пианист Jean-Christophe Cholet, в разные годы сотрудничавший с такими выдающимися джазменами, как Kenny Barron, Charlie Mariano, Lee Konitz, состоит из импровизированных рефлексий. Композиции из последнего альбома группы под названием "Cahire", "Middle of Nowhere", "Xingang East Road", в которых доминирует мягкое, ненавязчивое звучание клавишных, и в самом деле приглашают слушателя совершить вояж, если не в страны Востока, то в атмосферу энигматичности и самопогружения. Исполнители трио Gildas Boclé (контрабас) и Simon Bernier (ударные) удачно вторят этой музыкальной медитации... 20 октября вы сможете стать частью этого мелодического пилигримажа.

Как сообщает Day.Az, организаторами концерта являются посольство Франции в Азербайджане и Французский институт.

Концерт состоится в 20:00 в Rotunda Jazz Club, отель Landmark (ул. Низами 90А).

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az.

Ф. Агаларова