В Баку прошел авторский вечер народного артиста СССР Мурада Кажлаева - ФОТО

В университете "Хазар" состоялся авторский вечер народного артиста СССР, видного композитора и дирижера Мурада Кажлаева. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend.

Концертная программа была представлена в рамках X Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана. В рамках фестиваля с 18 по 26 сентября организовано около 30 мероприятий с участием известных музыкантов и коллективов из Азербайджана, России, США, Турции, Италии и Словакии.

Выступившие учредитель университета "Хазар", профессор Гамлет Исаханлы, секретарь Союза композиторов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев, народный артист, композитор Тофиг Бакиханов, заслуженный деятель искусств, режиссер Али Усубов и другие рассказали о жизни и творческом пути Маэстро, был показан видеоролик.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку, получил образование в Государственной консерватории (сейчас - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). С 1955 года проживает в России, где вошел в число основоположников профессиональной музыки Дагестана, но всегда с особой теплотой говорит об Азербайджане, он - частый гость столицы. Мурад Кажлаев является обладателем множества высоких наград, одной из которых был удостоен в Азербайджане - Орден "Дружбы". "Все жанры хороши, кроме скучного" - эту крылатую фразу мог бы поставить композитор эпиграфом к своему творчеству. В списках его сочинений свыше 350 названий, многие из них звучат в 25 дисках, выпущенных в России, Германии, США и Италии. Его произведения неоднократно отмечались международными премиями и исполнялись в Австрии, ФРГ, Англии, США, Японии, Чехословакии, Турции, Египте, Болгарии, Италии, Польше и странах СНГ. Большой мастер популярной и джазовой музыки, он написал музыку к более сорока кинофильмам. Вдохновение не покидает мастера. Он продолжает работать и радовать новыми премьерами.

Гостям были представлены новые произведения Мурада Кажлаева, посвященные родной земле - "Симфонические фрески" по мотивам классика азербайджанской поэзии ХII-XIII Низами Гянджеви и концертный вальс "Воспоминание о Баку". В концертной программе в сопряжении Камерного оркестра университета "Хазар" под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова также прозвучали отрывки из сочинений Мурада Кажлаева. Солисты - Исрафил Расулов (труба), Саида Тагизаде (фортепиано), Анар Дибиров (скрипка).

В заключение Мурад Кажлаев выразил благодарность организаторам и участникам вечера, подарил университету книги о своем творчестве.