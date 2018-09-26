В Баку выступит самый быстрый пианист в мире - ВИДЕО

В Бакинском Конгресс-центре, 24 ноября в 19.00, впервые состоится концерт самого быстрого пианиста в мире Бенце Петера, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Феноменальный музыкант в рамках сольной программы "Awesome Piano" ("Удивительное фортепиано") представит мировые хиты.

Бенце Петер - венгерский эстрадный пианист, композитор, саунд-дизайнер. В январе 2012 года занесён в Книгу рекордов Гиннеса как пианист-рекордсмен по скорости повторяемого нажатия (репетиции) одной клавиши - 765 нот в минуту!

Бенце Петер начал свою карьеру в возрасте 4 лет. Он стал настоящим открытием в мире музыки. Ввиду его феноменальных способностей как исполнителя, так и композитора, Петер был зачислен в современную школу музыки № 1, Berklee College of Music в Бостоне, где припадают самые великие и влиятельные продюсеры в музыкальной индустрии, он учился по классу фортепиано и написанию музыки к фильмам.

С 2012 года Петер начал гастролировать по США, Канаде, Европе и Азии. Также начал вести коммерческую деятельность: писать музыку для телевидения, кино, театральных постановок, кратко метражных и документальных фильмов, а также песни для песни для популярных исполнителей.

Сверхъестественный талант Петера в совокупности с приобретёнными знаниями музыкального производства, позволили ему создать уникальное звучание и расширить свои границы, как в техническом, так и в артистическом плане.

Летом 2015 года он представил в интернете свою виртуозную фортепианную версию знаменитой песни Bad Майкла Джексона соединенную с песней Smooth Criminal, которая сделала его знаменитым на весь мир. Видео посмотрело 13 млн. человек за первые 10 дней и более 200 000 поделилось им на Facebook. К настоящему моменту у видео более 30 млн. просмотров и им поделилось более 620 000 раз на Facebook. А всего количество просмотров его видео превышает более 450 миллионов!

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: 0503549054 / 0773549054

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