Звезды Большого театра выступят в Баку в балете «Лебединое озеро»
27 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится один из самых востребованных и любимых зрителями спектакль - балет "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Театра.
В главных партиях спектакля выступят звезды Государственного академического Большого театра России, лауреаты международных конкурсов артистов балета Алена Ковалева (Одетта-Одиллия) и итальянец Якопо Тисси (принц Зигфрид).
Следует отметить, что гастроли А.Ковалевой с большим триумфом проходили в Англии, Италии, Франции, Японии, Китае и в Голландии. Средства массовых информаций зарубежных стран в своих рецензиях оценивают Алену Ковалеву как звезду мирового балетного искусства.
В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы - народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, а также Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, Аян Эйвазова и др.
Дирижировать балетом будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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