В Баку отметили юбилей Расула Гамзатова - ФОТО
В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку состоялся вечер, посвященный 95-летию со дня рождения советского и российского поэта и прозаика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Об этом сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ, передает Day.Az.
На вечере собрались почитатели творчества Расула Гамзатова в Азербайджане - деятели культуры, преподаватели и студенты бакинских вузов, соотечественники.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поделился своими воспоминаниями о личном знакомстве с Расулом Гамзатовым.
В стенах РИКЦ прозвучали стихи Расула Гамзатова на аварском, азербайджанском и русском языках, были исполнены музыкальные произведения.
В концертной программе приняли участие представители аварской общины Азербайджана.
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