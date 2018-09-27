В Баку отметили юбилей Расула Гамзатова - ФОТО

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку состоялся вечер, посвященный 95-летию со дня рождения советского и российского поэта и прозаика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Об этом сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ, передает Day.Az.

На вечере собрались почитатели творчества Расула Гамзатова в Азербайджане - деятели культуры, преподаватели и студенты бакинских вузов, соотечественники.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поделился своими воспоминаниями о личном знакомстве с Расулом Гамзатовым.

В стенах РИКЦ прозвучали стихи Расула Гамзатова на аварском, азербайджанском и русском языках, были исполнены музыкальные произведения.

В концертной программе приняли участие представители аварской общины Азербайджана.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook