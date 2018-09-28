Фонд Гейдара Алиева подарил Шамахинскому музею уникальные гравюры XVII века - ФОТО

Фонд Гейдара Алиева подарил Шамахинскому историко-краеведческому музею три уникальные гравюры XVII века, которые были найдены в Европе, приобретены и доставлены в Азербайджан. Это гравюры трех путешественников, которые побывали в своё время в Шамахы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие прошло в рамках открывшегося сегодня в Шамахы Фестиваля поэзии, искусства, духовности - Насими, посвященного творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417). Феcтиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

На открытии мероприятия глава Исполнительной власти Асиф Алиев приветствовал прибывших гостей из Баку и зарубежных гостей на древней земле Шамахы - родине Насими, и выразил признательность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой и Министерству культуры за реализацию столь важного в культурной жизни региона и страны проекта.

"Сегодня один из самых замечательных дней в истории Шамахы. Первый Фестиваль Насими принес на нашу землю большой праздник поэзии, искусства и духовности. Наш край всегда славился своими просветителями, философами, поэтами и литераторами, среди которых Хагани Ширвани, Сейид Азим Ширвани, Аббас Саххат, Мухаммед Хади, Мирза Алекпер Сабир и другие. От имени шамахинцев выражаю признательность всем организаторам фестиваля, для нас большая честь и счастье", - сказал глава Исполнительной власти.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что Шамахинский историко-краеведческий музей отличается своими представленными экспозициями и современным подходом к музейному делу.

"Дар Фонда Гейдара Алиева Шамахинскому историко-краеведческому музею трех уникальных гравюр XVII века является значимым событием, так как позволит внести этот музей в список мировых музеев", - отметил министр.

Среди уникальных гравюр - виды Шамахы из книги немецкого географа Адама Олеария, который в составе посольства Шлезвиг-Гольштейнского герцогства (ныне - в составе Германии и Дании) дважды останавливался в Шамахы по пути в Персию (с 30 декабря 1636 года до 28 марта 1637 года) и на обратном пути следования (с 20 февраля до 30 марта 1638 года), и затем его наблюдения вошли в книгу "Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно". Третья миниатюра из изданий голландского книгоиздателя Альфреда Таппера "Об экзотических местах планеты", в одной из которых был вид Шамахы. Несколько особняком стоит описание путешествий голландского моряка Яна Стрейса, который жил в Шамахы более года - с 8 сентября 1670 года до 30 октября 1671 года. Он увидел город уже после землетрясения 1668 года и оставил четкие описания его строений. Самое интересное, что в этих гравюрах можно увидеть величие Шамахы того времени, большое количество зданий, мечетей, ровных улиц, развитой инфраструктуры города.

Директор музея Малейка Кямилова провела для гостей познавательную экскурсию по музею, который был основан в 1945 году, а в 2008 году подвергся реорганизации. В настоящее время в залах музея и фондовом хранилище содержится более 9 000 экспонатов. Самые древние экспонаты музея относятся к периоду раннего бронзового века (35-33 вв. до н. э.) - это, обнаруженные в каменных могилах керамическая посуда, кувшины и орудия труда.

Новая экспозиция в музее представлена в виде рассказа об истории важных событий из жизни этого края. В том числе будет раздел, посвященный самому сильному землетрясению за всю историю города Шамахы, которое произошло в 1667 году и город был практически уничтожен. По данным историков, число жертв было от 40 до 80 тысяч. Это событие значительно повлияло на облик города, который находился на Великом шелковом пути.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими - Шамахы будут организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.