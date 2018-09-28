В рамках Фестиваля Насими прошел вечер духовной музыки "Звезды не гаснут" с визуальными эффектами - ФОТО

В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности - Насими в Баку прошел вечер акустической и электронной музыки "Звезды не гаснут", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

В сопровождении визуальных эффектов, выполненных медиа-художниками Орханом Мамедовым (Азербайджан) и Маотиком (Франция) гостям была представлена программа духовной музыки, вдохновленного творчеством Насими и призывающая к размышлению о мироздании, которая оставила у гостей самые потрясающие впечатления. Интересно, что в оформлении концерта были использованы спектрограммы и фото, сделанные с телескопов Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси НАНА.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими - Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

Напомним, что впервые столь грандиозный фестиваль будет проведен для зрителей не по билетам и пригласительным, а исключительно посредством регистрации на официальном сайте www.nasimifestival.live, где также можно узнать подробности о проекте. Поэтому обязательно следует пройти регистрацию на сайте, которая и станет входным билетом на то или иное мероприятие фестиваля.

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