Известный российский музыкант Сергей Ролдугин посетил Дом-музей Ростроповичей в Баку - ФОТО

Президент Санкт-Петербургского Дома музыки, народный артист России, виртуозный виолончелист Сергей Ролдугин посетил Дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей в Баку, сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Директор музея, заслуженный работник культуры Азербайджана Шейла Гейдарова рассказала гостю об истории музея, о бакинских страницах жизни Мстислава Ростроповича.

Сергей Ролдугин с большим интересом ознакомился с экспозицией Дома-музея, посмотрел фотографии и материалы, рассказывающие о жизни и творчестве Мстислава Ростроповича.

Музыкант оставил запись в памятной книге Дома-музея Леопольда и Мстислава Ростроповичей.