В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими - ФОТО

На концерте, посвященном открытию Фестиваля, на котором собрались выдающиеся деятели культуры, а также любители музыки, были представлены образцы творчества Насими, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

Азербайджанский государственный симфонический оркестр и Государственная хоровая капелла под руководством народного артиста Фахреддина Керимова представили отрывки из произведений выдающегося композитора Фикрета Амирова "Насими дастаны" и Исмаила Гаджибекова "Мемориал".

Выступления известного британского исполнителя и певца азербайджанского происхождения Сами Юсуфа украсили вечер. В песнях Сами Юсуфа наблюдается синтез Востока и Запада, он не только спел свои самые популярные хиты, но и подчеркнул значение Фестиваля, выразил признательность организаторам, рассказал о бессмертии стихотворений Насими. Композиция, посвященная Насими, и азербайджанская народная песня "Сары гялин" в исполнении Сами Юсуфа были встречены аплодисментами.

На вечере заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева представила созданную ею на слова Насими песню "Молитва".

На вечере, организованном в Центре Гейдара Алиева, со специальным проектом выступил ансамбль старинных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории "Эсирлярин седасы". Ансамбль исполнил новые композиции современных композиторов, созданные на основе сочинений известного азербайджанского музыканта XIV-XV веков Абдулгадира Мараги.

Отметим, что Фестиваль завершится 30 сентября.