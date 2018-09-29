Группа Cosmic Love выступила в Баку с грандиозной концертной программой - ФОТО

Очередная концертная программа в рамках проходящего в нашей стране Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими состоялась 28 сентября в бакинском ресторане "Beearif".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, на музыкальном вечере популярная российская группа Cosmic Love выступила с грандиозной концертной программой. На концерте прозвучали песни из репертуара коллектива, посвященные темам любви и духовного пробуждения. Продемонстрировав прекрасное исполнение, группа представила публике свои вокальные возможности и еще раз доказала связь музыки и эмоций. Концертная программа была встречена с интересом.

Отметим, что фестиваль, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими, организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры.

Фестиваль, который продлится до 30 сентября, проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающими философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками.