Раин Султанов и Исфар Сарабский представили в рамках Фестиваля Насими новый музыкальный проект

28 сентября заслуженные артисты Азербайджана Раин Султанов и Исфар Сарабский представили в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии новый музыкальный проект.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, проект под названием "Цикл" ("Cycle") воспевает духовные и вечные ценности.

На вечере Исфар Сарабский, наряду с фортепиано, исполнил джазовую музыку на органе. Музыка, призывающая к вершине совершенства, побудила исполнителей обратиться к органу, ставшему символом чистых и высоких чувств. "Планета", "Симбиоз", "Возвращение духа", "Безмолвие" и другие пьесы, составляющие проект, восходящий к философских горизонтам.

Отметим, что впервые проводимый в Азербайджане Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими посвящен творчеству одного из великих поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417). Фестиваль, преследующий цель развития поэзии и искусства, организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры.

Фестиваль, который продлится до 30 сентября, организован под лозунгами "Превосходя себя" и "Я - крупица, я - светило...", взятого из его изречения.