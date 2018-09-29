Раин Султанов и Исфар Сарабский представили в рамках Фестиваля Насими новый музыкальный проект
28 сентября заслуженные артисты Азербайджана Раин Султанов и Исфар Сарабский представили в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии новый музыкальный проект.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, проект под названием "Цикл" ("Cycle") воспевает духовные и вечные ценности.
На вечере Исфар Сарабский, наряду с фортепиано, исполнил джазовую музыку на органе. Музыка, призывающая к вершине совершенства, побудила исполнителей обратиться к органу, ставшему символом чистых и высоких чувств. "Планета", "Симбиоз", "Возвращение духа", "Безмолвие" и другие пьесы, составляющие проект, восходящий к философских горизонтам.
Отметим, что впервые проводимый в Азербайджане Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими посвящен творчеству одного из великих поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими (1369-1417). Фестиваль, преследующий цель развития поэзии и искусства, организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры.
Фестиваль, который продлится до 30 сентября, организован под лозунгами "Превосходя себя" и "Я - крупица, я - светило...", взятого из его изречения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Нигерии в результате вооруженного нападения погибли 18 человек
Лавров рассказал о выполнении договоренностей России и Турции по Идлибу
Президент Хорватии призвала Трампа к взаимоуважению между странами
Вашингтон назвал условие выхода из Сирии
Белорусские медики впервые выполнили повторную пересадку сердца
В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел выброс пепла
Enerji içkiləri ilə bağlı çağırış: Təhlükəlidir - VİDEO
Палестина подала иск против США в суд ООН
Ципрас заявил о дефиците доверия к международным институтам
Məktəblilər maraqlı yolla təhsilə həvəsləndirilir - VİDEO
Польша экстрадирует в Бельгию серийного насильника Гайка Тертеряна
Азербайджан сыграет с Чехией и Латвией в шестом туре Олимпиады
УЕФА оштрафовал Украину за беспорядки после матча с Чехией в Лиге Наций
-
28 Сен. 13:15 11 953
-
28 Сен. 10:32 7 799
-
28 Сен. 15:33 5 852
-
28 Сен. 11:30 5 264
-
28 Сен. 17:47 3 879