Информацию о мероприятиях в рамках Фестиваля Насими можно узнать с помощью мобильного приложения

В Азербайджане с 27 по 30 сентября проходит Фестиваль поэзии, искусства, духовности - Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Посредством мобильного приложения Фестиваля можно будет узнать информацию о мероприятиях, проходящих в его рамках.

Отметим, что на территории Историко-архитектурного заповедника Ичеришехер реализуется проект "Şövq məqamları" ("Моменты энтузиазма"). На более чем 30 участках в Ичеришехер созданы уголки, связанные с поэзией Насими.

В дни Фестиваля в различных местах древнего города можно ознакомиться с образцами поэзии Насими в разных формах. С этой целью были использованы возможности современных технологий. В Ичеришехер экспонируются произведения художников, инсталляции, видеопроекции, звучат образцы поэзии и музыки, демонстрируются театральные постановки.

Информацию о созданных в Ичеришехер уголках, связанных с Фестивалем Насими, можно найти посредством интерактивной карты нового мобильного приложения.

Мобильное приложение доступно для Android и iOS. Ссылки для загрузки этого приложения

https://play.google.com/store/apps/details?id=az.mhm.nasimifestival

https://itunes.apple.com/us/app/nasimi-festival/id1435572486?mt=8