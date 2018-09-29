Аслан шах и Ибрагим – вечер дастана в Баку - ФОТО

В Международном центре мугама в Баку в рамках совместного с Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана проекта "Dastan gecələri" ("Вечера дастана") была представлена композиция "Аслан шах и Ибрагим", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Семейно-бытовой дастан "Аслан шах и Ибрагим" был исполнен мастером ашугского искусства Ашрафом Гарибоглу - последним учеником легендарного ашуга Кямандара.

Дастан является одним из самых древних и крупных образцов художественного мышления азербайджанского народа. Дастан, будучи в основном результатом ашугско-озанского творчества, представляет собой проявление эпического мышления, а также является основным фактором, связывающим ашугское творчество и устную народную литературу. В дастане поэзия и проза составляют единство, поэтому дастан считается не только эпическим, но и лирическо-эпическим произведением. В дастанах ашуги повествуют о героических деяниях, любовных историях, важных исторических событиях. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В программе проекта "Dastan gecələri" также будет представлено: "Aşıq Alının Türkiyə səfəri" (31 октября), "Məhəmməd - Səlbi xanım" (27 ноября), "Əmrah - Səlbi" (25 декабря).

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, онлайн www.iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az, Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, Азербайджанское радио.