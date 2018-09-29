В рамках Фестиваля Насими представлен потрясающий музыкальный проект "Из семи дней" - ФОТО

В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности - Насими в древней части Баку - Ичери Шехер на площади перед Дворцом Ширваншахов был представлен потрясающий музыкальный проект "Из семи дней" ("Aus deb sieben Tagen").

Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры и впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во Дворце Ширваншахов состав музыкантов из различных стран мира исполнил в форме коллективной импровизации произведение "Из семи дней" ("Aus deb sieben Tagen") видного немецкого композитора Карлхайнца Штокхаузена (Karlheinz Stockhausen).

Композитор, не написав в произведении ни одной ноты, счел своей задачей написание текстов, воодушевляющих исполнителей с духовной точки зрения. Музыканты, прочтя эти тексты, свободно импровизируют, и вдохновляются в процессе этого как от написанного автором, так и от исполнений друг друга. Размещение музыкантов не в одном, а в разных, удаленных друг от друга уголках дворцового комплекса словно олицетворяет собой познание истины в уединении, одиночестве. При помощи средств современной коммуникации эти отдельные выступления объединены, и вживую транслируются посредством интернета.

В своем выступлении на мероприятии координатор фестиваля, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов рассказал гостям вечера о данном проекте.

Было отмечено, что в проекте принимают участие музыканты, представляющие различную культуру и стили - заслуженные артисты Азербайджана Эльчин Ширинов и Шахрияр Иманов, скрипач Осман Эйюблу, а также Кудси Эргюнер (Турция), Сефуди Койате (Гвинея), Наоми Сато (Япония), Кристина Вантсу (США/Бельгия), Элизабет Харник (Австрия) и Джанлука Иадема (Италия).

Далее вниманию слушателей была представлена коллективная импровизация произведения "Из семи дней". Несмотря на то, что музыканты находились друг от друга в удаленных уголках дворцового комплекса взаимопонимание между ними проявлялось в невероятном звучании и прекрасной гармонии музыкальных фантазий.

По словам заслуженного артиста, известного пианиста Эльчина Ширинова, подобные проекты всегда интересны.

"В проекте участвуют музыканты из разных стран, и то, что мы сегодня исполнили - это импровизация, каждый музыкант видит произведение по своему, и вносит в него свои краски. Думаю, получилось очень интересно. Выступать во Дворце Ширваншахов - невероятно, энергетика этого исторического места очень вдохновляет", - отметил пианист.

Как рассказал заслуженный артист Азербайджана, исполнитель на таре Шахрияр Иманов он очень рад быть участником данного проекта, который представлен в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности - Насими.

"Очень рад участвовать в таком необычном проекте, где музыканты импровизируют, остаются наедине со своими чувствами, в этом историческом пространстве с особой аурой. Здесь все имеет особый смысл...", - добавил Иманов.

Отметим, что проект вызвал большой интерес у слушателей.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими - Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.