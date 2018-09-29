Академик Рафаэль Гусейнов прочитал лекцию в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими - ФОТО

В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими в субботу в Бакинском книжном центре была заслушана лекция академика Рафаэля Гусейнова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В лекции на тему "Традиция подражания в поэзии Ближнего и Среднего Востока: неподражаемость в подражании" Рафаэль Гусейнов рассказал о круге влияния наследия Насими. Окинув взглядом историю, он рассказал о работе, проведенной в советский период в преддверии 600-летнего юбилея Насими. Отметив исследование азербайджанских литературоведов, лектор напомнил, что в этот период в связи с творчеством Насими была проведена очень большая работа.

По словам Р.Гусейнова, Насими очень глубоко вникал в мысли человека и оказал большое влияние на дальнейшую литературу. Насими был мыслителем, создавшим модели мышления. И после него были поэты, писавшие на азербайджанском языке, однако у них не было такой мелодичности, грациозности выражений как у Насими. Среди них лектор назвал имена Кади Бурханеддина, Габиби. Он подчеркнул, что читать и осознавать Насими в современный период намного легче.

Лектор довел до внимания, что после Насими началось возвращение к нам нашей литературы и нашего языка, были созданы поэтические словари. Насими возвысил литературу, написанную на родном языке. Если бы не было Имамеддина Насими, хуруфизм не был бы столь обширным, не распространился бы так широко. В средние века движения протеста чаще происходили в городах. В этих движениях хуруфизм был неким средством. За суровой позицией правителей против Насими стояли серьезные политические причины. Потому что были люди, идущие за ним.

В лекции было отмечено, что наследие Насими также оказало влияние на мышления людей, связанных с сектами. Например, традиция Насими продолжалась в Анатолии до начала ХХ века.

Заслуга Насими не ограничивается только тем, что он писал на азербайджанском языке. Он также имел последователей, которые в своем творчестве стремились писать на таком же чистом языке, как Насими, и все это оказало влияние на азербайджанский язык и азербайджанскую литературу.

В заключение, подчеркнув значение Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что в рамках фестиваля были проведены очень значимые мероприятия.