В рамках Фестиваля Насими состоялось выступление инклюзивной танцевальной группы "DanceAbility" - ФОТО

В рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности - Насими в Приморском национальном парке в Баку на территории рядом с Музеем каменной летописи состоялось выступление инклюзивной танцевальной группы "DanceAbility".

Фестиваль, посвящённый творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417 гг.), организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке министерства культуры и впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступление инклюзивной танцевальной группы "DanceAbility" собрало большую зрительскую аудиторию. Во время выступления, ставшего результатом трехнедельных репетиций организации "DanceAbilityAzerbaijan", танцоры, среди которых есть и лица с ограниченными возможностями здоровья, поделились в танце радостью самовыражения. Эти танцевальные номера придали Приморскому национальному парку дух философии Насими, заключающийся в видении в человеке высшего и совершенного создания.

Как рассказала Trend руководитель проекта Нигяр Султанова, DanceAbility - уникальная танцевальная методика, доступная для всех - профессиональных танцоров, любителей, людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Наши репетиции длились на протяжении трех недель. Сегодня в проекте приняли участие более 30 человек, самому юному участнику 14 лет, а самому взрослому - 69. За эти три недели все участники сплотились и очень сильно подружились. В конце каждого занятия мы делились опытом, обсуждали, что почувствовали, какие эмоции пережили, делились впечатлениями. Многие наши участники говорят, о том, что участвуя в проекте они избавились от комплексов, стали смелее, научились самостоятельно принимать решения, легче строить взаимоотношения с людьми", - сказала Султанова.

"Мы репетировали около месяца и сегодня представили публике наш перформанс. Каждый в нем может найти послание. Проект демонстрирует единство, совместную деятельность, помогает находиться в гармонии с собой", - отметил участник "DanceAbility", танцор с ограниченными возможностями здоровья Орхан Адыгезал.

По словам участницы проекта Лалы Бабаевой, "DanceAbility" позволяет обогатиться духовно. "Проект позволяет понять свои чувства, понять то, что ты можешь дать другим людям. И зачастую те, кого мы называем люди с ограниченными возможностями, на самом деле имеют безграничные возможности. Лично для меня проект дал большой опыт в духовном росте", - добавила Бабаева.

Выступление инклюзивной танцевальной группы "DanceAbility" вызвало большой интерес у зрителей. Каждый участник группы "DanceAbility" дополнял друг друга, выполняя те танцевальные движения, которые чувствовал. Между участниками коллектива ощущалась глубокая связь, словно их связывали нити чувств, эмоций и душевного порыва.

Выступление "DanceAbility" было встречено бурными аплодисментами.

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими - Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.