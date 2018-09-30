В рамках Фестиваля Насими прошел телемост с Вашингтоном – лекция Джереми Рифкина - ФОТО

В субботу в Музее каменной летописи состоялась видеолекция "Эмпатическая цивилизация и экономика обмена" всемирно известного американского экономиста Джереми Рифкина (Jeremy Rifkin), которая прошла в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности - Насими, посвящённого творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417 гг.), передает Day.Az со ссылкой на Trend. Фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры, впервые проходит в Азербайджане с 27 по 30 сентября.

Для провелении лекции был организован телемост с Вашингтоном. Джереми Рифкин - один из самых известных и влиятельных экономистов современности. По его словам, человечество стоит на пороге третьей индустриальной революции, которая произойдет благодаря новому подходу в распределении экологически чистого электричества, 3D-принтерам и интернету. Он считает, что человечество должно переосмыслить себя и как эмпатия сыграет в этом главную роль.

Ученый уверен, что развивающаяся способность к эмпатии благодаря нынешним технологиям позволит нам в какой-то момент соотнести себя со всей человеческой расой, а возможно, и вообще с биосферой. Что такое эмпатия? Это осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания.

В последние десять лет произошло очень много интересного в эволюционной биологии, детской психологии и других смежных областях. Эти открытия уже сейчас позволяют переосмыслить наши давно устоявшиеся взгляды на человеческую природу и смысл нашего присутствия на Земле. Постепенно появляется важный пласт исследований, который действительно ставит под вопрос предпосылки, казавшиеся нам привычными. А вместе с ними - институции, которые базируются на этих предпосылках: наше образование, бизнес, управление.

"Суть в том, что нам необходимо осознать человеческую расу как одну большую семью, расширить свои представления об идентификации. Мы не теряем при этом своей национальной принадлежности или религиозных связей, не теряем и ближайших кровных связей. Но мы расширяем свое представление о человечестве до понимания его как целой огромной семьи соплеменников, попутчиков в огромном путешествии, а остальные виды - как часть нашей биологической семьи, а биосферу - как часть общего с нами процесса эволюции", - сказал Джереми Рифкин, отметив, что в этом отчетливо прослеживается связь с творчеством и философией Насими, который призывал к духовному единению для спасения человечества.

Реальная экономика - это фотосинтез. Солнце дает Земле солнечный свет, растения обеспечивают процесс фотосинтеза, и все остальное, что происходит в экономике на этой планете - надстройки, существующие благодаря этому фундаменту.

"Мы, человеческие существа, в количестве примерно семи миллиардов на данный момент, составляем меньше одного процента биомассы этой планеты. При этом мы используем 24 процента фотосинтетических процессов Земли - у меня от этого перехватывает дыхание. Мы превратились в монстров. В ближайшие тридцать лет нас должно стать девять миллиардов вместо семи, это просто нерационально - либо мы должны уйти, либо измениться", - говорит экономист.

На этой планете очень сложно выжить - будь ты человек или лиса, прокладывающая маршруты по неизвестной местности. Как только человека понимает, что жизнь хрупка и заканчивается смертью, а каждый ее момент драгоценен, это позволяет понять ему ценность остальных жизней вокруг. И когда мы сочувствуем другим людям и другим существам, это происходит от того, что мы знаем по собственному опыту, как им сложно в борьбе за жизнь. Своей отзывчивостью мы показываем свою солидарность с ними в этой борьбе.

"Мы должны переосмыслить устремления человечества, переосмыслить весь наш нарратив. Если мы действительно Homo Empathicus, нам нужно дать этой своей природе раскрыться, несмотря на влияние наших традиций в области воспитания, бизнеса или управления, которые способствуют пробуждению в нас нарциссизма, материализма, агрессии, тяги к насилию. Если мы готовы к глобальному разговору, почему бы нам не начать с того, чтобы переосмыслить человеческую природу, найти путь к возможности глобальной эмпатии, чтобы реорганизовать социальные институты и подготовить достойную почву, на которой смогла бы появиться цивилизация эмпатии", - заключил Джереми Рифкин.

Лекция завершилась сессией в форме "вопрос-ответ".

Фестиваль Насими проходит под лозунгами "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также родном краю Насими - Шамахы организованы программы. Проект реализуется в международном масштабе с участием всемирно известных исполнителей, философов, ученых, которые пишут о духовности в современном обществе, а также профессионалов, любителей в этой сфере и молодежи, в том числе интерактивно - с широкой публикой зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)