В рамках Фестиваля Насими прошел марафон короткометражных фильмов - ФОТО

В рамках фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими при поддержке Фонда Гейдара Алиева и сообщества молодых режиссеров "Cinemasports Azerbaijan" 30 сентября в киноцентре "Низами" прошел 14-й марафон короткометражных фильмов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в начале мероприятия были продемонстрированы три новые картины, снятые для Фестиваля Насими. В фильмах молодых режиссеров Эльчина Тельманоглу, Адели Агаевой и Эмина Азизбейли воспевается жизнелюбие, целеустремленность, саморазвитие, борьба с внутренними страхами.

Затем состоялся показ работ, отличившихся на предыдущих фестивалях. Мероприятие продолжилось дискуссиями.

Отметим, что в этом году было принято решение не выбирать победителя, и таким образом авторы всех трех короткометражных лент будут награждены ценными призами.

Напомним, что основная цель киномарафона "Cinemasports" - поддержка начинающих режиссеров, повышение интереса азербайджанской молодежи к киноискусству, выявление молодых талантов.