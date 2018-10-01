Азербайджанская художница приняла участие в Международном фестивале «Oda to life» в Монтонегро - ФОТО

Заслуженная художница Азербайджана Мехрибан Эфенди представила страну на фестивале искусств "Oda to life" в Монтенегро, который проходил в Подгорице с 15 по 23 сентября 2018 года.

Художница Мехрибан Эфенди приняла приглашение от президента организации "Оda to life" господина Мики Попович, и с большим удовольствием приняла участие в мероприятии представив 5 своих картин - "Жемчужная Звезда", "Импрессия", "Бута", "Дорога к миру", "Мечты". Об этом Day.Az сообщила сама художница.

Отметим, что фестиваль "Oda to life" проходит в Монтенегро уже несколько лет и в этом году он получил поддержку министерств туризма, культуры и образования, а также многих фондов и Институтов искусств, где участвовали более 20 стран.

В беседе с нашим сайтом М. Эфенди выразила благодарность за организацию поездки на фестиваль министру культуры Азербайджана Абульфазу Гараеву, главе Азербайджанской государственной художественной галереи Галибу Гасымову, почетному консулу Монтенегро в Азербайджане господину Вугару Алиеву, Организации "International Cultures" и ее руководителю Паоло Касагранде и Культурному центру Азербайджана в Монтенегро и его руководителю Сейрану Мирзазаде, а также представительству посольства Азербайджана в Монтенегро во главе с Анаром Аджамовым.

В рамках фестиваля "Oda to life" прошла грандиозная выставка в Дворянском дворце Петровича, где приняли участие представители институтов искусств и культурных организаций, а также посольств стран, представленных в фестивале. Свои работы на фестивале представили известные худодники и скульпторы из Франции, Италии, Испании, Турции, Украины и других стран.

На фестивале также были актеры и певцы из Италии известный трио из Милана, театр Ла Скала, британские актеры, музыканты хора Cadeza из Сараева и много гостей из разных сфер искусств, которые превратили это событие в праздник объединивший разные народы.

Подчеркнем, что на этом фестивале М. Эфенди впервые представила на широкую публику оригинал своей картины "Жемчужная Звезда", которая впервые была продемонстрирована в Америке на Улице Бродвей в штате Нью-Йорк в 2012 году организацией Art Takes times Squire. В результате победы на конкурсе, где участвовали более 100 000 художников и фотографов со всего мира и по результатам зрительского голосования были выбраны 1000 лучших работ.

Ф. Агаларова