Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов назван лучшим певцом России
2 октября 2018 11:52 422
Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) удостоен награды в номинации "Лучший певец" премии Russian Music Box, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"На премии Music Box я был удостоен награды "Лучший певец". Огромное спасибо каждому, кто проголосовал за меня в этой номинации. Получить такое звание - большая честь для артиста и отличный стимул ещё больше радовать вас, друзья!" - написал артист на своей странице в Instagram.
Премия, организованная холдингом MusicBox, существует с 2013 года. Шестерки финалистов по каждой номинации формируются на основании результатов голосования, которое проводится в социальных сетях и на официальном сайте MusicBox.
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