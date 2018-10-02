В Баку отметят 150-летие Махатмы Ганди

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку состоится мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения индийского политического и общественного деятеля Махатма Ганди. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в посольстве Индии в Азербайджане.

Мероприятие состоится 5 октября в 19.00, в его рамках будет представлена музыкальная и танцевальная программа, также будет рассказано о жизни и деятельности Махатма Ганди.

Мохандас Карамчанд "Махатма" Ганди (2 октября 1869 год, Порбандар, Гуджарат - 30 января 1948, Нью-Дели) - индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.