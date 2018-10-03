В Баку покажут феерическое шоу "Куклы L.O.L - сверкай и веселись" - ВИДЕО - ФОТО

Впервые в Баку только 28 октября и только на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра маленьких зрителей и их родителей ждёт самое яркое, красочное, феерическое шоу "Куклы L.O.L - сверкай и веселись".

Как сообщили Day.Az в прес-службе театра, организаторы этого шоу никак не ожидали, что ещё за несколько недель до начала премьеры все билеты будут раскуплены. И по многочисленным просьбам зрителей, которые не смогли приобрести билеты на первый премьерный день, решили повторить шоу ещё и 25 ноября.

Эксклюзивные детализированные костюмы и декорации, множество сюрпризов подготовили организаторы шоу "Куклы L.O.L - сверкай и веселись" - интерактивный характер которого вовлекает в действие всех маленьких зрителей, которым очень нравится подсказывать и показывать главным героям, как лучше сделать и как поступить.

Это грандиозное музыкальное шоу в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, красочные костюмы и конечно же счастливый финал!

Постановка учит маленьких театралов справедливости, честности и смелости, а так же любить и беречь все, что нас окружает, а их родителям напоминает о чудесной стране под названием детство, в которую легко можно попасть, лишь поддавшись порыву воображения.

Все дети будут увлеченно участвовать в действии, а родители забудут, что они уже взрослые.

Отметим, что начало шой в 12:00. Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az.

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Н. Гасымова