Данила Козловский: "Мечтаю посетить Баку уже много лет" - ВИДЕО
3 октября 2018 11:51 351
Звезда современного российского кинематографа Данила Козловский рассказал о своем желании посетить столицу Азербайджана, где в рамках прошедшей недавно Недели российского кино фильм "Тренер", где он не только сыграл главную роль, но и выступил как сценарист и продюсер, имел большой успех.
Как сообщает Day.Az, в своем интервью сайту "Москва-Баку" Данила Козловский сообщил, что рад тому, что в Баку тепло приняли его фильм "Тренер".
"Передавайте привет этому чудесному городу, который мечтаю посетить уже много лет и где у меня много друзей. Баку - прекрасный город, Азербайджан - прекрасная страна", - добавил Д. Козловский.
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