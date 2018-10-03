Азербайджанское искусство будет представлено в России - ФОТО

Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига примет участие в IX Международном фестивале театров кукол имени С.В. Образцова, сообщили Trend в пресс-службе театра. Фестиваль, который организован в рамках Года культуры в СНГ, пройдет 5-14 октября в Москве (Россия), передает Day.Az.

В фестивале участвуют более 17 театральных коллективов из 7 стран, будут проведены круглые столы и мастер-классы.

На фестивале коллектив азербайджанского театра представит спектакль "Ağ və qara" ("Белое и черное"). Делегацию возглавит директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде.

Режиссер-постановщик спектакля - Кямран Шахмардан, режиссер-постановщик - Татьяна Мельникова. В одноактной постановке заняты - Рауф Бабаев, Рагим Рагимов, Лина Мамедова, Игбал Алиев, Джавид Ибрагимов и другие.

Сюжет постановки: Мальчик появился на этот свет слепым, и мама растила его вдали от людей. Вскоре она тяжело заболела и покинула этот мир, малышу пришлось заботиться о себе самому. Перед смертью мать напутствовала его: "Мир жесток и безобразен, чтобы выжить, ты должен обрести свет в своей душе, увидеть это мир в своем воображении". На жизненном пути одинокий малыш встречает ветер, который становится ему другом и наставником, аиста, бабочку, с которыми он делится своими страданиями и переживаниями. У юного героя возникает желание познать общество себе подобных, где он сталкивается с жестокостью и равнодушием. Злодеи бросают его на дно морское, где плавает огромная и красивая рыба, она, спасая, возносит его к солнцу, благодаря которому он понимает и чувствует любовь. Финал печален - прозрев от любви на какое-то время, с восходом солнца юноша снова слепнет. Однако все мы рождаемся слепыми, и только истинные чувства открывают нам глаза на мир вокруг нас, только Любовь озаряет его светом. И если этот свет уже зажегся внутри нас, так ли важно, видим мы глазами или достаточно зрячего сердца...