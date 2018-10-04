Телеканал Euronews представил репортаж о Фестивале Насими - ВИДЕО

Телеканал Euronews представил материал о Фестивале поэзии, искусства, духовности - Насими, посвященного творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддину Насими (1369-1417), который впервые прошел в Азербайджане с 27 по 30 сентября, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект, нацеленный на воспевание и увековечение его поэзии и искусства, реализован при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке Министерства культуры Азербайджана.

В репортаже особо отмечается, что Азербайджан явлется примером мультикультурализа и толерантности, а философия и творчество великого Насими несет современному миру высокие морально-нравственные ценности, идеи гуманизма и просвещения человечества.

Фестиваль прошел под лозунгами - "Превосходя себя", отражающим философские взгляды поэта, и "Я - крупица, я - светило...", которые являются его строками. Программа широкомасштабного международного мероприятия охватывала различные виды искусства и области знаний. В эти дни в родном краю Насими - Шамахы и различных местах Баку - Центре Гейдара Алиева, Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала", Государственном историко-архитектурного заповеднике "Ичеришехер", Музее каменной летописи, Приморском национальном парке, Бакинском медиа-центре, Международном центре мугама и т.д. были проведены различные мероприятия с участием всемирно известных исполнителей Сами Юсуфа и Алима Гасымова, именитых и молодых певцов, музыкантов, поэтов, искусствоведов, философов, художников, актеров которые вызвали восторженные отклики у гостей и участников фестиваля.

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