В Баку будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов

В Госфильмофонде Азербайджана 9 октября в 16:00 состоится открытие экспозиции ретро кинотехники, сообщили Trend в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

На выставке будут представлены операторская техника, звукозаписывающее оборудование и осветительные приборы XX века, хранящиеся в производственных цехах киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и музейной экспозиции Госфильмофонда.

Выставка, на которой будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов прошлого века, будут представлены более ста восстановленных и приведенных в эксплуатацию экспонатов.