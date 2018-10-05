В Баку будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов

5 октября 2018 18:30

В Госфильмофонде Азербайджана 9 октября в 16:00 состоится открытие экспозиции ретро кинотехники, сообщили Trend в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

На выставке будут представлены операторская техника, звукозаписывающее оборудование и осветительные приборы XX века, хранящиеся в производственных цехах киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и музейной экспозиции Госфильмофонда.

Выставка, на которой будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов прошлого века, будут представлены более ста восстановленных и приведенных в эксплуатацию экспонатов.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az