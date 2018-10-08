Сати Казанова: Фестиваль Насими, собравший людей разных конфессий и разных культур, воплощает в себе великую идею ИНТЕРВЬЮ

В Азербайджане впервые прошел Фестиваль, посвященный творчеству одного из гениальных поэтов и мыслителей Востока Имадеддина Насими. "Фестиваль поэзии, искусства, духовности - Насими" был организован Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Программа широкомасштабного мероприятия охватывает различные виды искусства и области знаний. В дни фестиваля в различных местах Баку, а также на родине поэта - Шамахы - были организованы программы, в которых принимали участие представители различных сфер искусств Азербайджана, а также зарубежные гости.

Одной из гостей фестиваля стала популярная российская певица Сати Казанова, которая в последние годы практикует и преподает йогу, а также исполняет мантры, собирая аншлаги.

В эксклюзивном интервью с Day.Az певица рассказала о своем участии в фестивале, а также поделилась своим пониманием Насими.

Фестиваль Насими проводится впервые, и его идейным вдохновителем является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, которую я безмерно люблю и уважаю. И я ей очень благодарна за приглашение и, вообще, за такую идею, за объединение таких разных людей со всего мира. Сам Имадеддин Насими был человеком-вселенной. К этому выводу я пришла, ознакомившись с его творчеством. Например, его высказывание "Все, что было, есть и будет, все воплощается во мне" говорит о том, что это был человек, постигший Истину. Он говорит, что все миротворение есть в каждом из нас, что мы как частицы Бога подобны Ему. И фестиваль, пригласивший людей разных конфессий, разных культур, как раз воплощает в себе эту великую идею.

Я посетила много мероприятий в рамках фестиваля и с большим восхищением смотрела выставку картин "Live Life", где были представлены работы Лейлы Алиевой. Я знаю ее картины, я очень люблю ее картины, я знаю ее стихи и без ума от них, от той глубины и простоты, которые в них есть. Одним словом, я восхищаюсь ее творчеством.

Поэзия, искусство и духовность - это три аспекта, которые и делают человека человеком. Именно это отличает нас от животных. Духовность позволяет нам осознать всю красоту мира, всю красоту нашего творчества. Но если мы не помним о том, кто нас на это вдохновлял, кто вложил в нас этот талант и кто вообще нас создал, тогда грош нам всем цена и нашему таланту тоже.

Путь у каждого в этой жизни свой. И я не могу советовать людям идти именно по тому пути, который выбрала я. Но я желаю каждому постичь Бога, постичь прекрасное. Это все то, что затрагивается на Фестивале Насими, потому что тот, именем которого назван Фестиваль, постиг единство с Богом.

В какой-то момент своей жизни я почувствовала, что она бессмысленна. У меня были слава, деньги, поклонники и так далее, но я была абсолютно несчастна. Я задавалась вопросами, а что дальше, почему я так опустошена, почему я встаю каждое утро с мыслями, что не хочу жить и мне незачем жить. Я задавалась вопросом "в чем смысл жизни", и постепенно ответы стали приходить, а самое главное, я встретила своего духовного учителя - Парамаханса Вишвананда. Он - настоящий суфий. То есть тот, кто не делает никаких различий, который не осуждает и не критикует другого, а истинно уважает путь каждого.

Я планирую посетить Баку в ноябре, так как здесь в Центре Гейдара Алиева с лекцией выступит всемирно известный Садхгуру. К сожалению, когда он был в Москве, у меня не было возможности посетить его лекцию. Он мне очень любопытен. Все, что он говорит, - это то же самое, что я слышу от своего учителя, просто чуть более понятным языком. И я с большим почтением отношусь ко всем, кто вещает истину и дает людям истинное знание.

В Баку есть Федерация йоги, очень много йогов и студий, проводится подобный Фестиваль Насими, направленный на духовное развитие, и сам Садхгуру скоро посетит Баку. Это все прекрасно. Я думаю, что пришло время, когда все границы размыты, все двери открыты.

Я кабардинка, я мусульманка и мои корни не могут не проглядываться в моем творчестве, потому что это моя природа. С момента, как я встретила своего духовного мастера, мое творчество тоже стало сильно меняться. У меня есть проект, который называется Sati Ethnica, но, скорее всего, в ближайшее время он просто будет называться Sati. Там звучат и очень старинные песни моего народа (адыгейского), звучат старинные сакральные мантры, звучат суфийские молитвы. Именно с этой программой мы со своим коллективом выступили на фестивале Насими.

Я в Баку не в первый раз. Это один из моих любимейших городов. Это особенное место, здесь особенные люди с искрящимися глазами и с абсолютной любовью к жизни.

Беседовала Франгиз Агаларова