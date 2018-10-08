Звезда российского Instagram Настя Ивлеева в Баку - ФОТО
8 октября 2018 11:19 722
В Баку прилетела российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую называют главной звездой российского Instagram, так как на две ее страницы в этой соцсети подписано более 12.000.000 человек.
Настя Ивлеева разместила в социальной сети Instagram снимок, сделанный в бакинском аэропорту - фотография была на ура встречена поклонниками, гадающими, с какой целью она прибыла в столицу Азербайджана.
Как сообщил Day.Az достоверный источник, в Баку девушка прилетела в связи со съемками нового выпуска программы "Орел и решка. Перезагрузка", ведущей которой является с весны 2017 года.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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