Звезда российского Instagram Настя Ивлеева в Баку - ФОТО

В Баку прилетела российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую называют главной звездой российского Instagram, так как на две ее страницы в этой соцсети подписано более 12.000.000 человек.

Настя Ивлеева разместила в социальной сети Instagram снимок, сделанный в бакинском аэропорту - фотография была на ура встречена поклонниками, гадающими, с какой целью она прибыла в столицу Азербайджана.

Как сообщил Day.Az достоверный источник, в Баку девушка прилетела в связи со съемками нового выпуска программы "Орел и решка. Перезагрузка", ведущей которой является с весны 2017 года.

Н. Гасымова