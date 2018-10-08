Звезда российского Instagram Настя Ивлеева в Баку - ФОТО

8 октября 2018 11:19

В Баку прилетела российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, которую называют главной звездой российского Instagram, так как на две ее страницы в этой соцсети подписано более 12.000.000 человек. 

Настя Ивлеева разместила в социальной сети Instagram снимок, сделанный в бакинском аэропорту - фотография была на ура встречена поклонниками, гадающими, с какой целью она прибыла в столицу Азербайджана. 

Как сообщил Day.Az достоверный источник, в Баку девушка прилетела в связи со съемками нового выпуска программы "Орел и решка. Перезагрузка", ведущей которой является с весны 2017 года.

Н. Гасымова

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az