Петер Бенце в преддверии концерта в Баку: Мои руки не застрахованы - ВИДЕО

В Бакинском Конгресс-центре, 24 ноября в 19.00, впервые состоится концерт самого быстрого пианиста в мире Петера Бенце. Феноменальный музыкант в рамках сольной программы "Awesome Piano" (Удивительное фортепиано) представит мировые хиты.

Петер Бенце - венгерский эстрадный пианист, композитор, саунд-дизайнер. В январе 2012 года занесён в Книгу рекордов Гиннесса как пианист-рекордсмен по скорости повторяемого нажатия (репетиции) одной клавиши - 765 нот в минуту!

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az. Телефоны для справок: 0503549054 / 0773549054.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

В преддверии концерта организаторы представили Trend интервью с Петером Бенце. Day.Az представляет читателям данное интервью.

- Когда вы начали играть на пианино?

- Я как бы открыл для себя мир пианино, когда мне было около 2-3 лет, в доме моих бабушек и дедушек - у них был вертикальный пианино. А в 5-летнем возрасте пошел в музыкальную школу.

- Вы играете на других музыкальных инструментах?

- Я всегда хотел играть на барабанах, но у меня не было времени брать уроки. Но теперь понимаю - все, что играю на пианино, происходит из очень ориентированного на перкуссию мышления. Пианино на самом деле является ударным инструментом.

- У вас есть кумиры?

- В детстве у меня было много кумиров - Моцарт, Шопен, Бах и Барток, позже Джон Уильямс, Ханс Циммер, затем Майкл Джексон, который определенно сформировал мое ремесло. Сегодня я черпаю вдохновение от кого-то или всего, даже таких шеф-поваров, как Гордон Рамсей, Раймонд Блан или Джейми Оливер, Дженнарро Контальдо. Ведь я очень люблю готовить и каждый день нахожу некоторые сходства и параллели между музыкой и приготовлением пищи.

- В чем секрет вашей скоростной игры?

- Будучи студентом, я всегда играл произведения намного быстрее, чем они должны были быть сыграны. А мои учителя и друзья всегда шутили, что обязательно войду в Книгу рекордов Гиннесса. Что и произошло! (смеется). Такая скоростная игра доставляет мне только удовольствие, к тому же речь идет о расширении человеческих пределов и границах механики рояля. Это больше математика, чем музыка!

- Какая ваша любимая песня из авторских композиций?

- Мне нравится сам процесс создания композиции. Но как только она завершается сразу же нахожу то, что могу изменить и сделать лучше, поэтому никогда не чувствую себя удовлетворенным и сам себе создаю проблемы (смеется). В этом есть нечто, что меня радует. Обычно, я знаю, какая должна играть музыка. К счастью, брал уроки по производству музыки, звуковому дизайну и микшированию, когда жил в Беркли и Бостоне. Я смешиваю и управляю всей своей музыкой, люблю продюсировать, доверяю своему слуху и чувствам!

- Бывают моменты, когда не хотите играть?

- Редко. Возможно, когда меня просят "сыграть что-то". Я действительно ненавижу это.

- У вас есть ритуал или талисман?

- Спокойный ночной сон, упражнения для шеи и рук - вот и все волшебство!

- Как проводите свободное время? Что делаете с семьей или друзьями?

- Я люблю готовить! Когда дома, готовлю завтрак, обед и ужин для всех, и отношусь к этому очень серьезно! Если бы я не был музыкантом, то был бы шеф-поваром наверняка. А еще мне нравится путешествовать пешком, преодолевая ночью километры в городах, где никогда не бывал раньше.

- Какая у вас любимая еда?

- Это может быть любая пища, если она сделана хорошо и со страстью, мне это нравится.

- Застрахованы ли ваши руки?

- Нет, это слишком сложно сделать здесь в Европе.

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