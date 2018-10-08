Артисты "FlamencoLive" выступят в Баку

Волшебный мир испанского фламенко... Музыка каблуков и кастаньет, чарующие движения рук, взмахи веера... Артисты "FlamencoLive" перенесут гостей на побережье жаркой Андалусии!

Для самых искушённых зрителей артисты Театра национального танца Испании "FlamencoLive" подготовили новую уникальную программу "Легенда о Ромео и Джульетте" в стиле фламенко, которая будет представлена 3 ноября в 19.00 на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это абсолютно новая, неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история о любви рассказана на языке страстного испанского танца.

FlamencoLive - это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив вобрал в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь тому, что называется "puroflamenco" - чистое подлинное фламенко во всём его многообразии! Все участники коллектива многократные лауреаты международных конкурсов, в числе которых такие как "Viva España", "Золотой дуэт" и др. Ведущий танцор коллектива - ElTebi, участник проекта "Минута славы" на Первом канале, единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и "таблао", в числе которых, знаменитое "CasaPatas" в Мадриде.

Цена билетов от 25 до 75 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz, Milli.az.

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