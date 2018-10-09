В Центре мугама состоялся первый концерт фестиваля Азербайджанских народных песен - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама состоялся первый концерт в рамках проекта канала "Mədəniyyət" Азербайджанского Телевидения и Радио при содействии Центра мугама под названием "Азербайджанские народные песни".

Перед концертом директор телеканала "Mədəniyyət", художественный руководитель проекта Рамиль Гасымов обозначил цели и значение проекта. Он выразил благодарность Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой за внимание к истории азербайджанской музыки и музыкальной культуре.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими в своем выступлении отметил, что на фестивале в течение нескольких дней зрителям будут представлены различные жанры азербайджанских народных песен.

В свою очередь директор Центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов выразил глубокую признательность и благодарность Фонду Гейдара Алиева за заботу об азербайджанской музыке, пропаганду и популяризацию народной музыки и мугама как у нас в стране, так и за рубежом.

На концерте выступили народные артисты Мансум Ибрагимов ("Qara tellər", "Şirvan yolları"), Назакет Теймурова ("Üç gündən bir, beş gündən bir"), Тейюб Асланов ("Aman təklik əlindən"), Гюльянаг Мамедова ("Durna dad əlindən"), Симара Иманова ("Küçələrə su səpmişəm","Aman ovçu"), Гюльяз Мамедова ("Çalpapaq"), Забит Набизаде ("Yaxan düymələ", "Badamıgöz gəlin"), заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов ("Sarı gəlin"), Тяйар Байрамов ("Ay dili-dili), Бабек Нифталиев ("Xumar oldum"), Илькин Ахмедов ("Yeri dam üstə yeri"), Фехруз Мамедов (" Qara gilə"), Алмаз Оруджева (" Gəl bizə yar"), Закир Алиев ("Ay bülbüllər"), Гюлюстан Алиева ("Bağçada güllər").

Аккомпанировали исполнителям заслуженные артисты - Эльчин Гашимов (тар), Эльнур Ахмедов (кеманча), Алекбер Алекберов (тар), Алиаскер Мамедов (тар), Эльшан Мансуров (кеманча), Хайям Мамедов (кеманча), а также Мехман Микаилов (тар), Джахандар Микаилов (кеманча), Сиявуш Керимов (нагара), Эльмяддин Гасанов (нагара), Рамин Абдуллаев (нагара).

Добавим, что следующий концерт фестиваля состоится в Международном центре мугама 9 октября в 19:00 часов. Вход свободный.

Н. Гасымова