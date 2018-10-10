В Баку проходит Фестиваль европейского кино - ПОДРОБНОСТИ

В Баку 10-21 октября пройдет IX Фестиваль европейского кино. Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, аккредитованные в стране, а также посольство Норвегии в Азербайджане и сеть кинотеатров Park Cinema. Об этом сообщили Day.Az на вчерашней пресс-конференции с участием главы представительства ЕС в Азербайджане Кестутиса Янкаускаса, заместителя посла Королевства Нидерланды Зумреты Яхич, посла Венгрии Виктора Седеркеньи, директора отдела маркетинга Park Cinema Вафы Асадовой, а также представителя ЕС в Азербайджане Дениса Даниилидиса.

Как сообщил журналистам Кестутис Янкаускас, программа фестиваля включает показ 19 фильмов кинематографистов Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Великобритании, Норвегии.

"Как и в предыдущие годы, фестиваль предоставляет возможность познакомиться с последними тенденциями европейского кино, поучаствовать в мастер-классах и обсуждениях с ведущими европейскими режиссерами, гостями мероприятия. И все эти мероприятия проводятся совершенно бесплатно. Каждый желающий может прийти на мероприятия фестиваля, посмотреть кино и пообщаться с режиссерами", - сообщал глава представительства ЕС в Азербайджане.

Отметим, что целью фестиваля является развитие и расширение культурных связей между странами Евросоюза и Азербайджаном.

В этом году фестиваль посетят голландский кинорежиссер с 30-летним опытом работы с камерой, монтажом, сценарием Марк Веркерк, а также режиссер-постановщик Игнас ван Шайк, сценарист болгарского кино и телевидения Тео Кепилов и знаменитый литовский режиссер-документалист Арунас Мателис.

Отметим, что показы всех фильмов в рамках фестиваля пройдут в кинотеатрах Park Cinema. Показ первого фильма состоится сегодня в 18:30 в Park Cinema Flame Towers. Им станет документальный фильм "Wild Amsterdam" Марка Веркерка и Игнаса ван Шайка. Фильм будет показан на датском языке с английскими субтитрами.

Ф. Агаларова