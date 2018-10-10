В Баку состоялась презентация проекта «Сквозь время» - ФОТО

Вчера в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась презентация кураторского проекта Кенуль Рафиевой "Сквозь время".

Как известно, 2018 год был объявлен годом 100-летия создания АДР. В течение этих ста лет образ и роль азербайджанской женщины в различных областях социальной жизни страны меняясь, постоянно усиливались. Проект Кенуль Рафиевой "Сквозь время", организованный Объединением Инициативных Кураторов (ICU) при поддержке Центра творчества Максуда Ибрагимбекова воздает дань женщинам Азербайджана, яркие образы которых и по сей день служат источником вдохновения творческим людям страны.

В рамках проекта были представлены фотопортреты Рустама Гусейнова, которые были вдохновлены историческими образами азербайджанской женщины, играющими ключевую роль в культурном и литературном наследии страны. Также, "Сквозь время" это свободное воссоздание в современности широко известных в прошлом традиционных литературных вечеров, в которых принимали участие такие поэтессы, как Хуршудбану Натаван, Хейран ханум, Гамэр-бейим Шейда, читающих стихи знаменитых поэтесс - Мехсети Гянджеви, Разии Гянджеви и других.

Вчерашний вечер стал одним из таких литературных вечеров, где были прочитаны фрагменты поэтических произведений как этих поэтесс, так и современных, и проведены параллели к западными современным поэтам и поэтам из разных эпох. В рамках поэтического перформанса были представлены импровизации местных и иностранных авторов, театральных мастеров Азербайджана, таких как Эльшан Рустамов, Фариза Бабаева, Ирина Шипилова, Ульвия Ахундова.

Сочетая поэтический перформанс с фотопортретами девушек в национальной исторической одежде за авторством Рустама Гусейнова, Кенуль Рафиева пригласила зрителей совершить своеобразное путешествие сквозь историческое прошлое к современности.

В то время как костюмы показывают внешние элементы традиционного женского облика, творчество поэтесс раскрывает характер и внутренний мир женщины, сотворив уже вполне осязаемую связь между внешним обликом женщины и ее мироощущением.

Отметим, что фотопроект Рустама Гусейнова посвящен красоте и разнообразию женского костюма различных регионов Азербайджана и интересен как профессиональным фэшн-дизайнерам, так и людям, увлеченным историей Азербайджана. Экспозиция фоторабот включает в себя 20 портретов девушек, показывающих многогранность визуальных образов страны. При создании работ была использована частная коллекция Натаван Алиевой. Первые фотопортреты серии были отсняты в 2014 году, последние несколько месяцев назад. При съемках использовались аутентичные азербайджанские женские костюмы XIX века из Карабаха, Нахичевана, Шеки, Баку, Кубы, Шемахи и др.

Экспозиция включала в себя демонстрацию яркой части традиционного женского облика - кялагаи в авторстве Рены Ибрагимбековой, которая дополняет образ национальной одежды и используется современными дизайнерами все чаще и чаще.

Также в рамках проекта демонстрировалась документальная хроника инсталляции Дэнис Винтер "Пишущая машинка для рисования" 2017 года, где куски фрагментированной речи, исполняемой говорящим хором, сопровождаются захватывающими проекциями изображений айсбергов на потолок немецкого костела. Вдохновение для своего творчества автор ищет в путешествиях. Для поэтического перфоманса стихи, переведенные на различные европейские языки, Денис Винтер распечатала на сложенных листах бумаги, создав тем самым фрагментированные тексты. Автор, пропуская эти тексты через свое восприятие, создает величественный поэтический перформанс из нескольких голосов. Хор, исполняя эти "разломанные" стихи, дополненные специфическими слайд-проекциями, реализованными Винтер, перекликается с собраниями тюркских мыслителей, где всего лишь одно произнесенное в тишине слово, могло задать начало целому философскому течению.

Литературная часть вечера сопровождалась миксом джаза и мугама. Приглашенные гости "проходили" сквозь время, окунаясь в атмосферу литературных жемчужин Азербайджана и очарование колорита женских образов в старинном особняке, где располагается Центр творчества Максуда Ибрагимбекова.

Ф. Агаларова