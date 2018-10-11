В сумгайытском театре прошел детский спектакль "Кто сильнее, кто умнее?"

Сумгайытский государственный драматический театр подготовил для своих юных зрителей новый спектакль. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе театра.

Спектакль под названием "Kim güclü, kim ağıllı?" ("Кто сильнее, кто умнее?") поставлен на основе русской народной сказки. Постановка будет представлена зрителям 17 октября.

Яркий музыкальный спектакль рассказывает о приключениях зайца и его друга ёжика, живущих в лесу. Чтобы одержать победу над своими противниками, они используют не силу, а смекалку.

Режиссер спектакля - Айла Османова, она же работала над музыкальным оформлением, художник-постановщик - Низами Дадашев, постановщик танцев - Джейхун Дадашев.

В спектакле заняты Шахла Мамедова, Кямран Мурадлы, Вафа Гурбанова, Матлеб Сафарли, Севда Гусейнова, Эльмир Мехтиев и Ровшан Аскеров.

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