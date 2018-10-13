Азербайджанский театр покорил Россию, или История Гусейна Араблинского - ФОТО

Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна с успехом выступил на V Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья, который прошел в Махачкале (Дагестан, Россия). Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в театре.

Коллектив театра был удостоен чести закрывать фестиваль на правах почетного гостя. Спектакль "Судьба артиста" народной артистки Азербайджана Ираны Тагизаде, поставленный режиссером по пьесе известного драматурга, народного писателя Эльчина Эфендиева был встречен овациями зрителей.

Спектакль не только рассказывает о жизни и творчестве азербайджанского актера и режиссера Гусейна Араблинского (1881 - 1919), образ которого на сцене великолепно воплотил заслуженный артист Фирдовси Атакишиев, но и погружает зрителя в атмосферу начала 20 века, когда в Азербайджане царил нефтяной бум.

Гусейн Араблинский с 1905 года играл в первых профессиональных азербайджанских труппах, гастролировал в России и Иране. Араблинский - первый азербайджанский киноактёр, он снимался в картине "В царстве нефти и миллионов" 1916 года. Он был режиссёром первой азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун" и считается одним из основателей национального музыкального театра и профессионального театрального искусства.

Главный герой спектакля - это не просто главный персонаж, не просто главная роль. Он - центр всего действа, вокруг него и в прямом, и в переносном смысле разворачивается весь сюжет. Интригующие моменты трагической и загадочной судьбы Гусейна Араблинского на протяжении всего спектакля держали зрителей в напряжении, вызывали разные чувства. Ведь это была пьеса о театре, о любви к театру, где есть не только аплодисменты и восторженные поклонницы, но очень тяжелая и неоднозначная реальная жизнь по ту сторону сцены - прозябание в нищете, неприятие общества, оскорбления и угрозы...

В ролях - заслуженные артисты Фуад Османов и Аян Миргасымова, актеры Теймур Рагимов, Олег Амирбеков, Ярослав Трифонов, Мурад Мамедов, Натаван Гаджиева, Иосиф Ткач, Алексей Сапрыкин и другие.

Спектакль, его режиссуру и игру актеров, высоко оценили члены жюри, высказав пожелание и в дальнейшем видеть постановки театра на международных фестивалях. Директору театра, заслуженному работнику культуры Азербайджана Адаляту Гаджиеву и народной артистке Азербайджана Иране Тагизаде были вручены почетные дипломы, памятный символ фестиваля и Благодарственное письмо от Правительства Республики Дагестан. Адалят Гаджиев выразил признательность за высокую оценку творчества, отметив важность дальнейшего развития культурных связей между странами, деятелями искусства и творческими коллективами, которые способствуют мирному диалогу и укрепляют дружбу между народами.

Отметим, что театральное искусство Азербайджана на фестивале было также представлено моноспектаклем ТЮЗа "Контрабас" народной артистки Азербайджана Ирины Перловой.

Фестиваль организован Правительством Республики Дагестан, Министерством культуры Дагестана и Русским театром им. М. Горького. Зрителям было представлено 15 спектаклей коллективов из Албании, Грузии, Азербайджана и России, среди которых пьесы русской и зарубежной классики, современные пьесы молодых российских авторов. В состав жюри вошли известные деятели культуры - Нина Мазур (Германия), Николай Жегин (Москва), Валерий Подгородинский (Москва), Александр Мягченков (Москва) и Гулизар Султанова (Махачкала). Фестиваль проводится в Махачкале раз в два года с целью укрепления межрегиональных и международных культурных связей, обмена творческим опытом и передачи художественного мастерства молодежи регионов.