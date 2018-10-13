В Баку состоялось закрытие Фестиваля народных песен

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось закрытие первого Фестиваля азербайджанских народных песен, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Художественный руководитель фестиваля, директор Mədəniyyət TV, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов отметил, что главная цель проекта - пропаганда и передача будущим поколениям национально-духовных ценностей. В рамках фестиваля азербайджанские народные песни представлены в различных интерпретациях - в сопровождении симфонического оркестра, с джазовыми композициями, в исполнении хора и ансамбля. Проведен научный симпозиум с участием исследователей в области изучения народных песен, представлены композиции из Золотого фонда радио, забытые и редкие композиции народного творчества, песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. В концертных программах принимали участие известные исполнители народных песен и представители талантливой молодежи. Было отмечено, что государством уделяется особое внимание и забота сохранению национального наследия, развитию музыкальной культуры и искусства. Рамиль Гасымов выразил признательность участникам и гостям фестиваля, поздравив с большим праздником народной музыки.

В сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Назима Гаджиалибекова Азербайджанского телевидения и радио была представлена концертная программа Рамиля Гасымова. Под овации зрителей были исполнены народные песни "Küçələrə su səpmişəm", "Pəncərədən daş gəlir", "Xumar oldum", "A Leyli", "Evləri var xana-xana", "Aman təklik əlindən", "Ay qız" и другие. Интересно, что Рамиль Гасымов в этот вечер показал свое мастерство и как дирижер во время исполнения заслуженным артистом Эхтирамом Гусейновым композиции "Qara gilə".

Фестиваль азербайджанских народных песен (Azərbaycan xalq mahnıları) проходил с 8 по 12 октября. Организован - Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана, совместно с Международным центром мугама, Азербайджанской национальной консерваторией, Азербайджанской государственной академической филармонией, Бакинской музыкальной академией, Союзом композиторов Азербайджана и Институтом фольклора НАНА.

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