Баку, ты как красивая женщина – российский актер Александр Соколовский - ФОТО

Известный российский актер Александр Соколовский, хорошо известный зрителям по телесериалу "Молодёжка" прилетел в столицу Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend. На своей странице в Instagram актер поделился фотографией, сделанной в центре Баку.

"Баку. Ты как красивая женщина, с которой быстро нашёл общий язык, и которая убежала, не оставив номер телефона. Тебя мало и хочется ещё. Нельзя так разбивать сердца, слышишь Баку!

Гостеприимный, тёплый, невероятный город. Благодарю всех, кого я здесь встретил за этот короткий срок. Видимо должны быть такие места на планете, которые оставляют подобный след в сердце" - написал Соколовский.

Также в Instagram Stories совместной фотографией Соколовским поделилась российская актриса и моделью Ирина Антоненко, которая по всей видимости исполняет роль супруги Муслима Магомаева - известной оперной певицы Тамары Синявской в фильме про легендарного исполнителя.

Напомним, что в Баку стартовали съемки восьмисерийного художественного фильма о легендарном исполнители Муслиме Магомаеве. Фильм снимает Первый канал (Россия). Режиссером восьмисерийного фильма является Олег Асадулин, а роль легендарного певца исполнит сербский актер Милош Бикович.

Возможно, визит Александра Соколовского в Баку также связан с участием в съемочном процессе фильма.