В Баку открылся грандиозный джаз-фестиваль - ФОТО

В Баку с 14 по 28 октября проходит ежегодный Международный джаз-фестиваль, организованный при поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала "Мир джаза".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, 14 октября в Electra Events Hall состоялся концерт известного британского соул-исполнителя и композитора Омара Лай-Фука, ознаменовавший начало фестиваля.

Имя Омара Лай-Фука хорошо известно любителям джаза, певец выступал на различных международных конкурсах и фестивалях, его называют "отцом" британского нео-соула. Бакинская публика высоко оценила выступление артиста.

15 октября в Международном центре мугама состоится концерт наших соотечественников -пианиста Леонида Пташки и гитариста Гасана Багирова. На протяжении 14 дней на сцене Rotunda Jazz Club для бакинцев и гостей столицы будут выступать музыканты со всего мира: Афган Расул, Эльвин Баширов, Нурлан Абдуллазаде (Азербайджан), Лаура Полдвере (Эстония), трио Жан-Кристофа Шолетта (Франция), группа "Music, Music, Music" (Швеция), Ув Стеинметз (Германия), Джан Джанкая и Каган Йылдыз (Турция), трио Мартина Салеми (Бельгия), трио Хельге Леин (Норвегия), группа "Kodaly Spicy Jazz"(Венгрия), Мишель Пиппокуино (Бразилия), трио Рубена Хаина (Голландия), группа Грегори Марета с Кристи Дашел (США), а также норвежский джаз-оркестр. После вечерних концертов пройдут джем-сейшны с участием именитых джазменов и молодых исполнителей.

Также в рамках фестиваля состоится Международный конкурс молодых исполнителей под названием "I am Jazzman!", пройдет выставка художницы Джамали Рахманлы "Башни джаза Азербайджана" и презентация кинокритика Ульви Мехти "Классика жанра джаз".