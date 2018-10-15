В NUR Art House пройдет фотовыставка Андрея Глазкова "Baku streets" - ФОТО

В Баку в галерее NUR Art House 19 октября в 19.00 состоится открытие фотовыставки Андрея Глазкова "Baku streets" (На улицаx Баку), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автор экспозиции представит свой взгляд на Баку и бакинцев в фокусе street-фотографии.

Андрей Глазков - фотограф-путешественник, объездил много стран в поисках вдохновения и образов. Он живет и работает в Лос-Анджелесе. Основное направление в фотоискусстве - жанровый портрет и street foto (уличная фотография). Его работам присущи фрагментарность и неординарный фокус. Работы фотографа не раз побеждали на различных международных конкурсах.

В начале лета он приехал в Баку, побывал на Абшероне. Так появилась его коллекция фотографий, посвященная Азербайджану. По замыслу Андрея, коллекция войдет в фотопроект под названием "Кавказ". Глядя на фотографии, сделанные в Баку и на Абшероне, можно заметить, с каким трепетом и теплотой автор относится к Азербайджану, как тонко подмечен им национальный колорит и настроение. Одна из работ фотохудожника, посвященная Баку, уже опубликована в престижной сетевой фотогалерее Leica.

"На улице я не прошу людей мне позировать. Все кадры должны быть спонтанными, живыми. Конечно, когда я снимаю моделей, то все иначе, но в уличной фотографии я не приемлю постановок. Причем, не люблю фотографировать всех подряд. Есть ниша "уличные портреты" - когда в центре кадра находятся прохожие. Если я снимаю людей, то это больше, чем просто лицо. Это ситуация. Это история. Это какое-то мгновение, и человек является его частью, но не единственным участником кадра", - говорит фотограф.

В рамках выставки состоится встреча Андрея Глазкова с молодыми азербайджанскими фотографами, творческая дискуссия на темы "Street-фотографии" и "Оптика Leica и современное фото". Куратор выставки - Вадим Мансуров. Вxод свободный.

Адрес: NUR Art House, Ичеришехер (рядом с Дворцом Ширваншаxов).

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