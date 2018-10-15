Во дворце Президента Италии состоялся грандиозный концерт азербайджанской музыки - ФОТО - ВИДЕО

Выпуск от 14 октября известных "Квиринальских концертов" (Concerti del Quirinale), которые транслируются в течение часа каждое воскресенье в прямом эфире общественного радио "Rai Radio 3" из зала Капелла Паолина Квиринальского дворца Президента Итальянской Республики, был посвящен азербайджанской музыке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, состоявшийся во дворце Президента Италии концерт стал первым концертом азербайджанской музыки в программе "Квиринальские концерты", представленным Rai Radio 3 в прямом эфире широкой аудитории.

Выступивший на открытии учредитель и ведущий "Квиринальских концертов", профессор Стефано Катуччи отметил, что концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 10-летию включения мугама в Репрезентативный список ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию человечества, организован Фондом Гейдара Алиева, Национальной комиссией Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО и посольством Азербайджана в Италии.

Подчеркнув наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, ведущий напомнил об официальных визитах 18-19 июля текущего года Президента Италии Серджо Маттареллы в нашу страну, а 25-26 сентября - Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию.

Профессор Стефано Катуччи рассказал о богатом музыкальном наследии Азербайджана, отметил, что в рамках концертной программы в исполнении ансамбля "Белджан-Тар" из азербайджанских, итальянских и венгерских музыкантов под руководством итальянского маэстро Пьерлуиджи Руджиеро, а также в исполнении мугамного ансамбля "Карабах" под руководством народного артиста Мансума Ибаргимова будут представлены азербайджанские мугамы и народные песни, проинформировал о программе концерта.

С.Катуччи сказал, что Карабах является колыбелью азербайджанского мугама, а Шуша - центром азербайджанского музыкального искусства, отметил, что основоположник современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы Узеир Гаджибейли вырос в Шуше, начал свое творчество именно в этом городе, сообщил, что в рамках концертной программы, наряду с мугамами, прозвучит и композиция "Шуша", автором которой является один из известных представителей азербайджанского музыкального искусства Фархад Бадалбейли.

Затем на сцену были приглашены члены ансамбля "Белджан-Тар" - заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде, виолончелист Пьерлуиджи Руджиеро, скрипач Золтан Банфалви, пианист Лучиано Ди Джиандоменико. В исполнении ансамбля прозвучали увертюра из оперы "Кероглу", "Аразбары" Узеира Гаджибейли, вальс из балета "Семь красавиц" Кара Караева, композиция "Шуша" Фархада Бадалбейли, рапсодия "Чахаргях" Гасана Рзаева, "Увертюра Барбиери ди Сивидлиа" Джиоакино Росси.

Во второй части концерта в исполнении руководителя музыкальной группы "Карабах", известного ханенде, народного артиста Мансума Ибрагимова и членов группы - заслуженных артистов Эльчина Гашимова (тарист), Эльнура Ахмедова (кяманча), Кямрана Керимова (нагара) были представлены "Махур теснифи", "Гара телляр", "Ахтарма мени", "Ай Лачын", "Аман овчу", "Мехрибан олаг", "Карабах" и другие мугамы, народные и композиторские песни.

Виртуозное исполнение музыкантов вызвало большой интерес у зрителей и было встречено овациями.

По просьбе ведущего в программе дополнительно прозвучали и композиции, непредусмотренные в программе концерта. Концерт можно прослушать по следующему линку официального сайта Rai Radio - https://www.raiplayradio.it/

Напомним, что аналогичная концертная программа состоялась 12 октября во дворце Эмичилио, где расположен Региональный совета Абруццо.

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